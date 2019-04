Naudi, obert a parlar «amb tothom» tot i no ser claus

Ciutadans Compromesos (CC) concorria a les eleccions com a formació parroquial independent, si bé la presència de persones del seu entorn a terceravia i DA, i el fet que cap de les dues formacions presentés llista a la parròquia, feia que tothom pronostiqués un lloc clau per a una candidatura que partia com a favorita. Finalment, però, els resultats han deixat Carles Naudi i Raul Ferré en un segon pla. Amb els resultats ja una mica més païts el cap de llista de CC considera que «tot està molt verd» per anticipar moviments. Naudi va reiterar que mantenen la voluntat de ser independents i «qui ha de moure fitxa són els grups que més consellers van obtenir».



Com han anat insistint al llarg de tota la campanya electora, «nosaltres no anem en contra de ningú» i defensen «el diàleg i el consens», per la qual cosa, considera que «si hi ha algú que vulgui seure per parlar, ens trobaran. Estem oberts a parlar amb tothom». Ara bé, el massanenc també va ser realista. «Les composicions aritmètiques poden ser moltes, amb o sense nosaltres», va exposar. El seu objectiu, però, és que si hi ha alguna força que vulgui pactar amb ells, ha de tenir clar que tindran voluntat «de complir el contracte que és el nostre programa electoral».

Grup parlamentari

D’altra banda i davant el fet que per deixar de ser consellers no adscrits i tenir grup parlamentari haurien de disposar d’un altre escó, Naudi li va restar importància a la situació. «El fet de tenir grup o no importa pel minutatge i també pels recursos econòmics, però en la legislatura passada jo en vaig utilitzar pocs. Al final els 28 consellers valen igual i voten igual i des del moment de sortida ja sabíem que seríem dos. És un tema que no es preocupa», va assegurar.



Pel que fa a la decisió de CC de convertir-se en partit polític, va explicar que era un acord previ a les eleccions, però que serà una qüestió que deixen en mans dels altres integrants del grup.