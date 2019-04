Lescano, campió de la regata Petrolera del Garraf

El Saiola XIII de l’armador Toni Guiu que compta amb Marcel Lescano dins de la tripulació va aconseguir aquest cap de setmana imposar-se a la regata la Petrolera del Club Nàutic del Garraf.

Després de més de 10 hores d’aguantar temporals amb vents molt durs de ratxes de més de 30 nusos, i amb pluges molt fortes van assolir el primer del podi d’aquesta duríssima regata.

«Estem entrenant fort perquè aquest esport és un exigent permanent i aconseguir aquesta victòria ha estat una gran fita», explicava Lescano i lamentava «no haver pogut batre el rècord de l’any 2016».

«Ha estat una de les regates més boges i més dures que viscut de a meva vida, el vaixell no s’ha trencat i ningú s’ha fet mal però dels 68 vaixells que hi participaven, 20 van abandonar», destacava Lescano qui afegia que «era una prova per posar a prova la destresa de tota la tripulació». En aquest sentit, els pròxims objectius són la Copa del Rei de Palma de Mallorca i el Trofeu Comte de Godó.