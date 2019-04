El Sax Fest busca expandir-se fins a la Xina i promet novetats

Aquest dissabte l’Andorra Sax Fest donarà el tret de sortida a una setmana plena de concerts i activitats relacionades amb el saxo, amb l’objectiu d’omplir de música els carrers d’Andorra la Vella i «dinamitzar la parròquia». Segons va explicar el director creatiu de l’esdeveniment, Jordi Llorens, el festival vol convertir-se en una referència mundial del saxo i per arribar al públic més llunyà han decidit obrir un compte a Weibo, la xarxa social xinesa per excel·lència, molt similar a Facebook, que compta amb 500 milions d’usuaris. A més, una de les voluntàries del festival, Aiwen Zhang, és xinesa i col·laborarà en la seva difusió i promoció al gegant asiàtic. Aquest compte, va explicar Llorens, ha de servir tant per captar públic com nous artistes.

Concert per allotjament

Entre les novetats del festival d’enguany, el seu president, Efrem Roca, va presentar les diverses accions que es duran a terme al llarg de tota la setmana, i va destacar especialment la creació d’un off competition, «un espai dedicat als músics que no superin la segona ronda de competició». Roca proposa a tots els músics una ajuda amb el pagament de l’allotjament i la seva estada al país a canvi que ells ofereixin concerts en espais poc convencionals, com els comerços de la capital o les seus dels col·laboradors de l’esdeveniment. Pel president, es tracta d’un «win-win», ja que per una banda es dona a conèixer el festival a través del dia a dia dels andorrans i els turistes i de l’altra, permet els músics pagar-se l’estada a Andorra un cop queden fora de concurs. Roca va afirmar que aquesta proposta pot suposar la diferència entre «venir o no venir», procedeixen de països ben llunyans. Concretament, enguany hi haurà cinc de la Xina, dos de Corea del Sud, quatre de Rússia i, per primera vegada, hi haurà un parell d’Israel, entre altres nacionalitats.



Dels 60 participants –45 quedaran fora–, 22 ja han confirmat a Roca que estan interessats a fer aquest intercanvi, malgrat que encara es desconeix si passaran o no a la següent ronda. Així mateix, el festival ja ha «tancat» una desena d’espais en els quals els saxofonistes descartats podran actuar i fer els seus concerts.

Els premis

Una altra de les novetats d’aquesta última edició és la creació «d’una mena de show televisiu» amb entrega de premis en metàl·lic inclosa –que aniran dels 2.000 als 6.000 euros–, un requisit per ser reconegut per la World Federation. També ho són la retransmissió de la final en streaming, gràcies a la col·laboració d’un comentarista expert en saxo, o la decisió que el Walking Street Music deixi de ser un concurs i passi a festival, amb un caràcter menys pedagògic que permeti innovar en les relacions amb els participants, va explicar Roca.