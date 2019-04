Néixer abans de les 32 setmanes

«Una gestació normal dura 40 setmanes, a partir de la 37, ja es considera una gestió a terme. És a dir, si la dona pareix a partir de la 37, 38,39, 40 o 41 és normal. Més de 42, mai, perquè pot haver-hi molt de risc per al nadó», explica la llevadora referent del SAAS, Cristina Pérez.

Quan durant el seguiment de l’embaràs els professionals de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell detecten que el nadó naixerà prematur, «els derivem a Barcelona perquè aquí no tenim unitat de l’UCI neonatal», detalla Pérez.



«El protocol marca que si és de menys de 32 setmanes l’hem de derivar perquè l’estabilitzin a baix i, després, ens el repatrien per seguir l’engreixament del nen a les incubadores d’aquí», indica la professional. Però és clar, en matèria de parts, els imprevistos estan a l’ordre del dia: «Sí que ens ha passat que ens han vingut nens de menys de 32 setmanes, que ja estan sortint, els estabilitzem aquí i els tenim aquí. No els derivem a Barcelona a no ser que hi hagi una complicació», recorda la llevadora referent.



L’helicòpter que utilitza l’Hospital per fer els trasllats a Barcelona o Tolosa no està preparat per a traslladar prematurs i per a aquest tipus de situacions cal «activar el SEM de Catalunya», que ve amb una aeronau adaptada.



Mig quilo

Tot i que els nadons prematurs segueixen sent més vulnerables que els nascuts a terme, en els últims anys el pronòstic d’aquests casos ha millorat molt.

«Ara mateix, la viabilitat dels nadons, és a partir de les 24 o 25 setmanes. Amb mig quilo i 600 grams hi ha nadons que estan sortint endavant però aquí no estem preparats, no tenim ni infraestructura, ni professionals, ni aparells per a aquests casos», adverteix Pérez.



Més freqüent a l’hivern

La unitat de nadons semicrítics és la que acull les incubadores a l’Hospital de Meritxell i la llevadora referent considera que al centre «tenim una capacitat molt alta» per acollir prematurs.

De fet, rarament les sis incubadores disponibles estan ocupades: «El més habitual és tenir dos o tres prematurs a les incubadores de l’hospital però «l’hivern passat en vam arribar a tenir fins a cinc i el màxim que hem tingut mai són sis».



Si calguessin reforços, Pérez explica que, a més a més, tenen unes altres dos incubadores de transport que també es podrien utilitzar o «dues descatalogades tot i que funcionen perfectament i l’únic inconvenient és que si s’espatllen ja no les podríem reparar».