Marc Oliveras va entrenar ahir amb Jan Farrell a la pista Riveral del sector Grau Roig de Grandvalira. L’andorrà disputa aquest any les Finals de la Copa del Món d’aquesta modalitat a causa del repte proposat per l’esquiador anglès.

Per El Periòdic

