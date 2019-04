Previsió que l'ocupació hotelera per Setmana Santa superi el 50%

La Unió Hotelera d'Andorra (UHA) ha fet públiques aquest dimecres les xifres previstes pel que fa a l'ocupació durant els dies de Setmana Santa, del 15 al 21 d'abril, i que se situa en un 51,53%. Tanmateix, aquesta xifra no es pot comparar amb el mateix període del 2018, ja que l'any anterior es va celebrar aquesta festivitat del 29 de març al 2 d'abril.



Pel que fa a la previsió d'ocupació per parròquies, Escaldes-Engordany se situa en la primera posició amb un 62%, seguit d'Andorra la Vella (59,31%), Ordino (59,27%) i la Massana (55,05%) com a principals punts d'atracció turística. En la cinquena posició es troba Canillo (50,60%), i les dues parròquies amb menys demanda són Encamp (46,19%) i el Pas de la Casa (39,76%).



Si es comparen les dades d'ocupació de la temporada d'hivern d'aquest any respecte als mateixos mesos de la temporada d'hivern de l'any passat, es pot veure que hi ha hagut una disminució d'un 8,56%. En aquest sentit, el mes de gener és on més es nota la diferència, ja que es passa d'una ocupació del 84,53% durant la temporada 2017-2018, a un 79,29% el 2018-2019. El segon mes que compta amb una diferència més elevada és març, que pateix una disminució respecte de l'any passat d'un 9,94%. Tot i això, des de l'UHA es recorda que s'ha de tenir en compte que la temporada d'hivern de l'any passat va ser molt bona i que aquesta temporada és més llarga i, per tant, l'ocupació s'ha repartit més.