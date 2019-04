El partit més especial de la base de l’Andorra HC

A poc a poc, l’Andorra HC va aconseguint fites. El Palau Blaugrana va acollir aquest cap de setmana el partit corresponent a la tornada dels quarts de final de l’Eurolliga d’hoquei patins que enfronta l’FC Barcelona Lassa amb el CE Noia Freixenet i els més petits de l’Andorra HC no es van perdre aquest duel i, per tant van poder gaudir d’un partit excel·lent.

Però l’experiència no es va quedar en això i durant els 10 minuts de descans van poder jugar un partit entre ells davant els 3.000 espectadors que hi havia al Palau Blaugrana. A més, els jugadors del primer equip blaugrana es van fotografiar amb la base tricolor, perquè el moment quedés per a la història.

Segons explica Juan Sebastián, coordinador de l’Andorra HC, «és una manera per enganxar els més petits i ensenyar-los que és aquest esport a alt nivell». Aquesta és una iniciativa del Barça per fomentar la base d’aquest esport i per tant, a cada partit ofereixen invitacions als clubs de fora que no estiguin a l’OKLliga.