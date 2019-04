El Govern flexibilitza condicions per als autònoms estrangers

El ministre portaveu en funcions Jordi Cinca va anunciar ahir, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, l’aprovació del decret per aplicar el Reglament sobre el reconeixement de les entitats a què fa referència l’articulat de la Llei qualificada d’immigració.

Des de la darrera modificació d’aquesta llei —a finals del 2018— s’introduïa l’obligació de dipositar 15.000 euros no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana a aquelles persones que volguessin tenir un permís de residència per activitat per compte propi, amb l’objectiu «d’assegurar que aquesta vocació d’una activitat al país fos real» tal com va explicar Cinca. Ara bé, «per no suposar un fre a l’hora de captar talent i projectes interessants», amb aquesta nova modificació s’introduirà un precepte que consistirà en la creació d’una «entitat reconeguda» que permetrà a aquells autònoms que demanin un permís de residència d’eximir-se d’abonar el dipòsit.

Per desenvolupar la definició d’una «entitat reconeguda», Cinca va delimitar el marc que podrien rebre aquesta qualificació «a les entitats públiques, parapúbliques, societats públiques que realitzin activitats d’incubació o acceleració d’empreses en territori andorrà». Així mateix, també s’englobarien dins d’aquest ventall «universitats, escoles de negoci i associacions tecnològiques localitzades a Andorra o qualsevol altre país de la UE».

Quant als requisits que hauran de complir aquestes «entitats reconegudes», el Govern exigirà que demostrin un assessorament als emprenedors en l’elaboració del pla de negoci, la prestació de l’assistència dels tràmits en la constitució de les societats, l’acreditació d’experiència i coneixements o la realització d’un esdeveniment a l’any en territori andorrà on es posin en contacte emprenedors i possibles inversors, entre d’altres criteris.

Durant la compareixença, Cinca també va anunciar la licitació del paviment de les calçades durant el 2019, tres cessaments de càrrecs del Govern i el calendari per al període de rebaixes d’estiu.