El Govern flexibilitzarà les condicions d’inundabilitat

El Govern de la Generalitat establirà diverses línies de treball amb el Pallars Sobirà, a través d’una comissió permament que es reunirà cada tres mesos per fer un seguiment dels projectes que afecten la comarca i implicar-hi el territori, tal i com han sol·licitat els alcaldes i el president comarcal. Aquest és un dels acords a què van arribar el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en la reunió que van mantenir ahir amb el consell d’alcaldes del Pallars. A la trobada també hi van assistir la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, i el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos L.Isús. Després de la trobada, Calvet va remarcar: «Volem reforçar la bilateralitat amb el Pallars a través de reunions trimestrals que coordinarà Presidència on tractarem les condicions de vida de la comarca i com les podem millorar».



Entre els compromisos assolits hi ha l’estudi per mirar de «flexibilitzar les condicions d’ús de les zones inundables, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida i del territori». «Hem de treballar per trobar les condicions que permetin la celebració de festivals a la zona però amb unes condicions d’ubicació i de durada que siguin compatibles amb la legislació vigent, que és molt estricta però que amb elements tecnològics pot ser més flexible». «Però sempre complint la llei», va insistir. Un altre dels compromisos va ser iniciar l’estudi informatiu del túnel de la Bonaigua, «una reivindicació històrica de la comarca que permetria al Pallars connectar-se amb la Val d’Aran, França i Europa», va dir Calvet. Durant la reunió també es va parlar de l’oportunitat que tindrà la comarca amb la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineus 2030. El conseller de Territori i Sostenibilitat també va posar en valor els principals actius d’atractiu turístic i econòmic de la zona, informa RàdioSeu.