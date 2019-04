El sindicat del taxi vol una central única per acabar amb el «joc brut»

L’USdA va presentar ahir formalment la nova branca sindical formada pels taxistes del Principat, que reclamen acabar amb les «greus deficiències» del sector. La quinzena de professionals de les diferents empreses i associacions existents que s’han afiliat al nou sindicat creuen necessari crear una única central de reserves per millorar el servei i acabar amb el «joc brut entre empreses», tornar a formar part dels serveis públics del país i estructurar d’una manera eficaç el sector. Amb aquestes propostes sobre la taula, resten a l’espera que es formi el nou Executiu per demanar-li una reunió i fer-lo partícip de les seves demandes.

Les desavinences entre el col·lectiu han derivat en una competència deslleial per obtenir carreres

La creació d’una central conjunta no pretén unificar les diferents empreses i associacions que hi ha actualment –i entre les quals hi ha desavinences constatades–, sinó acabar amb la competència deslleial que hi ha entre elles, va reconèixer el representant dels taxistes afiliats, Manel Vázquez, que a la vegada va posar un exemple de les «batusses» que es produeixen: «Hi ha recepcionistes d’hotels que només truquen a certes empreses o taxistes a canvi de comissions quan potser hi ha un taxi d’una altra companyia més a prop. D’aquesta manera s’asseguren més carreres», va indicar. Més enllà d’aquests conflicte, un únic telèfon –concretament de tres dígits, com ja va plantejar en el seu dia el Govern i va tombar una part del col·lectiu– «milloraria el servei de cara als usuaris», va precisar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, ja que garantia oferir a l’usuari el taxi més proper.



Respecte a les divergències entre el col·lectiu, el sindicalista es va mostrar disposat a «intermediar» entre totes les parts «per arribar a un consens pel bé del sector». A més, Ubach i Vázquez van dir que «la por» de molts taxistes a manifestar-se públicament «dificulta molt» les opcions de millora.

Aplicació digital

La renovació del sector també passa per la digitalització. Si bé alguns taxistes «fa anys» que utilitzen una aplicació –TaxiClick–, el sindicat sol·licita al Govern que «posi els mitjans perquè tot el col·lectiu pugui treballar amb aquests instruments». També fa una crida a què la utilitzin els usuaris. «Els permet saber on està el taxi que han sol·licitat i quan arribarà», van detallar.

Branca de l’hosteleria

L’USdA vol seguir creixent i, aconseguida la branca dels professionals del taxi –la qual vol ampliar amb els del transport– també treballa a crear una amb «un ampli ventall» de treballadors de l’hostaleria i el comerç. Ubach espera que sigui una realitat a finals d’any i que permeti «defensar els seus drets laborals i desenvolupar un conveni col·lectiu per al sector».