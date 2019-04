Les obres d’embelliment a Príncep Benlloch començaran al maig

Les obres d’embelliment de l’avinguda Príncep Benlloch s’iniciaran a partir del mes de maig. Així va anunciar-ho l’equip de govern del Comú d’Andorra la Vella als propietaris i comerciants de la zona en la reunió on va convocar-los el passat dijous al Centre de Congressos per exposar-los precisament el projecte.

La remodelació té com a objectiu potenciar l’avinguda i els carrers adjacents i s’ha plantejat a partir de les demandes d’un sector important de propietaris i comerciants del barri, que també van reivindicar els candidats territorials d’Andorra la Vella durant la campanya electoral. Segons va detallar la cònsol major, Conxita Marsol, la reforma preveu ampliar les voravies, que s’eixamplaran fins als 2,5 metres de mitjana a banda i banda de l’avinguda; canvis en l’enllumenat, com la incorporació de llums LED a la voravia; la instal·lació de contenidors soterrats; passos de vianants elevats per pacificar el trànsit, ja que s’aprofitarà per convertir l’avinguda en zona 30; punts d’estacionament de rotació amb un període màxim de 30 minuts, per tal d’afavorir i potenciar l’activitat comercial del barri; una àrea d’aparcament exclusiva per a motos; i una altra destinada a les tasques de càrrega i descàrrega.

Més facilitats

L’embelliment també contempla una nova connexió amb els carrers adjacents, que se suma a la de l’ascensor públic i les escales de la Quirola que es van obrir l’any passat. Consisteix en l’adequació d’una nova àrea pública a la zona del Pui, que s’unirà a l’avinguda Príncep Benlloch i inclourà un espai públic ampli i una petita zona verda. A més, amb la intenció de reactivar el barri, properament es traslladarà el departament de Social, que actualment es troba als baixos de l’edifici comunal de noves dependències, a un local de l’avinguda. Els comerciants i propietaris que van assistir a la reunió van rebre positivament les propostes.

Prova pilot fallida

Malgrat que el Comú d’Andorra la Vella va dur a terme una prova pilot el passat mes de novembre per establir un sentit únic a l’avinguda Príncep Benlloch, els resultats obtinguts van recomanar no alterar la circulació a la via i mantenir-ne el doble sentit. Un dels principals problemes que van detectar va ser la dificultat per fer circular els autobusos grans i els camions per Ciutat de Valls.

De tota manera, en ser preguntats, els veïns de la zona tenien opinions diferents en funció de si eren propietaris o llogaters. Els primers defensaven que l’avinguda es reconvertís en una zona residencial perquè «el potencial comercial ja s’ha perdut». Els arrendataris, en canvi, consideraven que un embelliment de la zona provocaria un augment dels preus del lloguer.