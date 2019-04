Els Estats Units constaten que el salari mínim andorrà és «indigne»

L’Oficina per a la Democràcia, els Drets Humans i els Drets Laborals del Departament d’Estat dels Estats Units constata en el seu informe de l’any 2018 sobre els Drets Humans a Andorra que «el salari mínim nacional no és suficient per proporcionar un estàndard de vida digna al treballador i la seva família». Aquest document publicat recentment, fa referència a la situació de l’any passat, quan el salari mínim interprofessional fixat pel Govern va ser de 1017,47 euros. Enguany, va quedar fixat en els 1050,40 euros i la xifra exacta que es consideraria òptima per fer front al cost de la vida del país ha estat un dels pals de paller de la passada campanya electoral amb diferents propostes, la majoria al voltant dels 1.200 euros.

Discriminació de gènere

L’informe també para atenció a les discriminacions en l’àmbit ocupacional i laboral. En aquest sentit, fa notar que tot i que «les dones representen el 49% de la força laboral [...] la llei no garanteix igual sou per igual feina [entre homes i dones]».

Pel que fa a la bretxa salarial, el document del Departament d’Estat deixa constància que segons les dades de la CASS i del Departament d’Estadística, «les dones van guanyar un 22% menys que els homes per feines comparables» durant l’any passat.

L’informe explicita que els discriminats sovint no denuncien «per por a les represàlies dels ocupadors»



L’informe també recull que en el cas del sector financer la situació s’agreuja i «creix fins al 38% de diferència» entre homes i dones per responsabilitats similars.

No obstant això el Departament d’Estat dels Estats Units fa constar que «el Govern va fer un esforç per combatre la discriminació salarial en general i va aplicar pagaments igualitaris entre els seus treballadors».

«Por a represàlies»

L’informe de Drets Humans a Andorra creat per l’oficina estatunidenca assenyala que no hi va haver denúncies durant el 2018 per discriminació salarial o laboral per raó de gènere tot i que reflecteix que tant l’ADA com l’USDA sí que tenen constància de «casos de discriminació per gènere, sobretot relacionats a salaris desiguals per la mateixa feina, així com casos de bullying laboral». L’informe explicita que «les víctimes van ser reticents a fer una denúncia formal per por a les represàlies dels ocupadors».

Persones amb discapacitat

Encara en l’àmbit laboral, l’informe reflecteix que durant el 2018 «va existir discriminació vers les persones amb discapacitat en la forma de barreres socials i culturals, així com desavantatges en el mercat laboral». En aquest sentit, el document fa referència al pla estratègic 2016-2019 del Ministeri d’Afers Socials per afavorir les contractacions de persones amb discapacitat i concreta que es van contractar 15 treballadors durant el 2018.

LGTBIQ

En un altre ordre de coses, l’informe també fa constar que es van detectar casos de discriminació laboral «basats en l’orientació sexual» durant el 2018 però recull que el Govern va actuar efectivament en aquests casos.

Atenció a les minories

En l’apartat d’Eleccions i Participació Política, l’informe sobre els Drets Humans durant el 2018 a Andorra elaborat pel Departament d’Estat dels Estats Units conclou que «donat el fet que només els ciutadans nacionals tenen el dret d’ocupar places de treballador públic, cap de les minories nacionals del país estan representades en el Govern». A més, l’informe també deixa constància que «només el 46% de la població del país té la nacionalitat andorrana» i que «la majoria de la població està formada per immigrants, principalment d’Espanya, Portugal i França», així com el requisit legal de 20 anys de residència per obtenir la nacionalitat.