Ascens amb honor (10-9)

El VPC Andorra va aconseguir ahir una gran gesta després d’assolir l’ascens a Honor gràcies a haver guanyat les semifinals del torneig per l’ascens contra l’US Montrejeau Gourdan Polignan a Sant Joan del Falgar. El tres quarts Ramas Jinashvili va ser el gran heroi del partit. En aquest sentit, va ser una victòria soferta i a la primera part, els andorrans van sortir amb molts nervis, fet que els va passar factura perquè els rivals se’n van aprofitar i es van avançar al marcador amb dos cops de càstig, de manera que van posar el 0 a 6 a l’electrònic. Així, a les acaballes d’aquest primer temps, Ramas va posar el 3 a 6 al marcador.

A la represa, amb moltes ganes d’aconseguir una gran gesta, els andorrans van marcar un assaig transformat, amb una gran actuació del georgià de nou. A la meitat del segon temps, els rivals van retallar distàncies amb altre cop de càstig i finalment el resultat va ser de 10 a 9.

En aquest sentit, l’entrenador Jonathan Garcia va explicar que «ha estat un partit molt disputat» perquè «tenien una gran davantera, molt experimentada i estructurada». «Hem estat molt grans defensivament, els jugadors han mostrat molt caràcter i solidaritat entre ells, encara que hem passat molts nervis», remarcava i recordava que «l’actitud és el que ens fa guanyar els partits». Tot i això, creu que «s’han de millorar coses com la gestió dels nervis, portar la iniciativa o marcar més el territori perquè tot això serà clau de cara a la final, i ens volem emportar el títol».

Per tant, els andorrans es disputaran el títol contra l’Etoile SP Vinassanaise, que es va imposar a l’AS Marciacaise per 3 a 13 amb un assaig i dos cops de càstig. Per tant, com que el rival és un primer de grup, els andorrans van assolir la fita de manera automàtica. «Afrontem el duel amb molta il·lusió i amb menys pressió, ja que ja tenim l’ascens a la butxaca amb aquesta victòria aconseguida», comentava Garcia i afegia que «tenim moltes ganes d’arribar a la gran final perquè tots volem disputar el títol». «És un rival que desconeixem, però l’estudiarem, el que sabem és que és un equip que li agrada jugar la pilota», remarcava i assegurava que «hem de ser campions tocant de peus a terra».

Premi a una gran temporada

En aquest context, aquesta victòria ha arribat després que el VPC hagi firmat una temporada excepcional en la qual va quedar segona del seu grup. «L’ascens és el premi a tota la feina feta durant aquests mesos i ara, amb la gran final, podem posar la cirereta al pastís», revelava. A més, va considerar que «és històric» perquè «fa vuit anys que no estem en aquesta categoria on jugarem i això, suposa una gran oportunitat, estem molt contents».

Així, pel que fa al futur, va indicar que «serà una nova categoria molt difícil perquè s’hauran de fer les coses molt millor del què s’estan fent ara». Cal recordar que aquesta temporada, els andorrans han jugat a una lliga reestructurada que ha suposat alguns canvis: «Ha anat molt bé aquesta reestructuració, pel que fa a competició, és molt més atractiva i això, es veu cada diumenge al camp».

Ara, els andorrans s’enfrontaran diumenge a un equip que donarà molta guerra, ja que també es vol emportar el gran premi. Per aquest motiu, Garcia confia en el fet que «l’afició ens doni una empenta, igual que en aquest darrer partit». «Per molt que estiguem preparats, que l’afició vingui, sempre fa goig i et dona força, vull donar la gràcies als companys i a tota la família que ens ha vingut a veure», concloïa.