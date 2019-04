Origone suma el seu 11è Globus de cristall a Grandvalira

Els liberals tenen una posició tant clau, com incòmode

«Aconseguir aquest Globus de Cristall és un somni, estic molt satisfet amb com ha evolucionat la temporada», comentava. En categoria femenina, Britta Blackhlund va trencar el domini de Valentina Greggio divendres i ahir, la sueva va ser segona mentre que la victòria va ser per la italiana. Lisa Hovland-Uden va ser tercera.

Origone va dominar les tres mànegues i a la final, va marcar una velocitat de 183,40 quilòmetres per hora. El francès Bastien Montes va acabar segon amb una velocitat de 183,08 km/h i tercer va ser l’austríac Klaus Schrottshammer, amb 181,76 km/h, En aquest sentit, Kramer no va poder fer la gesta i a la darrera cursa va ser cinquè amb 178,25 km/h.

L’esquiador italià Simone Origone es va proclamar dissabte campió d’esquí de velocitat a les Finals de la Copa del Món disputades a la pista Riberal de Grau Roig a Grandvalira. Origone va complir amb els pronòstics, encara que l’austríac Manuel Kramer li va posar les coses molt difícils. Finalment, aquest es va proclamar subcampió del món per segon any consecutiu.

Per El Periòdic

