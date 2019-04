El bon estat de la neu, l’esperança de pistes i hotels

«Des de Grandvalira encarem la Setmana amb unes condicions espectaculars». Així de contundent va ser el director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño. I és que l’oferta esquiable del domini frega gairebé el 100% de la seva capacitat amb sis de sis sectors oberts i connectats per pista. A més, dels 210 quilòmetres esquiables, estan oberts 190 i 112 pistes de 129 i 61 dels 71 remuntadors funcionen a ple rendiment. Pel que fa als gruixos de la neu, Grandvalira va informar que es disposa de 40 a 110 centímetres de neu pols, gràcies a les últimes nevades de la setmana passada que van deixar més de mig metre –l’última va ser el dia 12–. Torreño també va considerar que les condicions meteorològiques «conviden» a la pràctica dels esports blancs i va recordar que l’oferta de serveis de l’Escola d’Esquí, així com altres activitats, gastronomia, snowparks i après-ski estaran disponibles «pràcticament sense restriccions».



Pel que fa a Vallnord, Ordino Arcalís manté les seves previsions de tancament de pistes pel 28 d’abril –serà l’última estació a fer-ho– i es va informar que disposen de quasi 50 centímetres de neu nova. «Nosaltres ja teníem la Setmana Santa garantida, però totes les nevades són benvingudes i la dels últims dies ens ajuden a reforçar-la», van declarar fonts de Vallnord. Així mateix van assegurar que la carretera d’accés a l’estació també està en bones condicions.

Tant Grandvalira com Vallnord es van mostrar convençuts que el bon estat de la neu animarà els turistes a venir a Andorra durant aquests dies de Setmana Santa.

Els hotelers, a l’espera

A més de les estacions, qui també espera la màxima afluència de turistes són els hotelers, que asseguren que «són conscients que enguany la Setmana Santa cau molt tard i el temps determinarà si els turistes van a la neu o a la platja», va dir la directora de la Unió Hotelera, Sarah-Jane Giménez, el dia que es van fer públiques les previsions. Així mateix, Cristina Canut d’Autèntics Hotels va desitjar que les últimes nevades ajudin a tancar en positiu «una temporada estranya, en la qual no hi ha hagut sensació d’hivern».