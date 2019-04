Siemens crearà la plataforma de mobilitat de FEDA

FEDA ha adjudicat a Siemens Mobility la creació de la plataforma de mobilitat intermodal que ha de permetre una millor gestió de la mobilitat i oferir informació als usuaris en temps real. Així va anunciar-ho ahir la parapública a través d’un comunicat on va especificar que Siemens Mobility s’encarregarà d’integrar la informació de les diferents modalitats de mobilitat en una aplicació, mentre que l’empresa Electromaps s’ocuparà de desenvolupar l’eina de gestió per als carregadors públics de vehicles elèctrics i l’empresa MyBus GmbH se centrarà a incorporar les gestions i dades de les línies d’autobús. Malgrat que des de FEDA van indicar que la previsió és que l’aplicació estigui enllestida el darrer trimestre de l’any, és a dir, entre l’octubre i el desembre, és molt probable que aleshores encara no en formin part totes les modalitats de transport previstes, com és el cas de les dades de les línies d’autobús.

Concurs sense resoldre

De fet, un dels requisits del concurs per a les línies de transport públic era incorporar en els autobusos la maquinària necessària per registrar dades d’interès com el nombre d’usuaris o els títols de viatges. De tota manera, encara que el concurs s’havia de resoldre a finals de març, just abans que se celebressin les eleccions generals, de moment no ha estat el cas i, en ser preguntat, el Govern no ha volgut justificar aquest retard ni informar sobre el punt en què es troba la resolució del concurs. Tot i que la nova distribució de la xarxa de transport públic s’hauria de posar en marxa a partir del setembre, des de la parapública ja van voler alertar que «les funcions de planificació dels viatges i el pagament amb mòbil dels viatges en autobús no formaran part de la plataforma fins que entri en funcionament el nou servei».

Entre d’altres facilitats, l’aplicació permetrà als viatgers obtenir informació en temps real així com pagar de forma unificada en les diferents modalitats de transport; per exemple, les línies de transport públic, els aparcaments públics i privats, Cicland o els carregadors de vehicles elèctrics.