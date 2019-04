Dos anys de presó condicional per a la dona que va abusar del nebot

Corts va sentenciar ahir a 24 mesos de presó condicional la dona que durant dos anys va abusar del seu nebot menor d’edat. A més, no podrà entrar en contacte amb la víctima durant quatre anys, l’haurà d’indemnitzar amb 1.000 euros i haurà de costejar el tractament psicològic que ha dut a terme durant una dècada. La pena és inferior a la reclamada per la Fiscalia, que considerava provat que l’acusada havia tocat reiteradament la zona genital del menor mentre aquest dormia o quan ella el banyava. Per tot plegat, sol·licitava quatre anys de presó, la prohibició d’entrar en contacte durant 12 anys i 9.000 euros més de responsabilitat civil. La defensa, en canvi, demanava l’absolució emparant-se en les «fabulacions i l’imaginari» del menor, que durant els fets tenia entre cinc i set anys. El tribunal de primera instància també creu oportú rebaixar el delicte de major a menor, però manté la qualificació d’abús sexual continuat amb l’agreujant de ser familiar.



Els fets van ocórrer entre el 2006 i el 2008, quan la dona cuidava el seu nebot els dies que els seus pares li havien confiat el nen a càrrec seu. La mare del menor va declarar durant el judici, celebrat al febrer, que «el nen es tocava els genitals i, en preguntar-li el motiu, ens va dir que la tieta se’ls tocava i li deia que no passava res». La condemnada va negar totes les acusacions i va afirmar durant el judici, celebrat al febrer, que «cuidava del meu nebot com no feien els seus progenitors», als quals va acusar de tenir el nen «brut, mal cuidat i abandonat». «El nen em deia que els seus pares no el dutxaven en 10 dies. M’adorava i volia dormir amb mi», va assegurar. Els pares, però, van explicar un relat diferent i van assegurar que mantenien una relació «cordial i normal» fins que van descobrir els abusos.



Des d’aleshores, la víctima es va sotmetre a tres proves pericials psicològiques en sis anys. Els experts van concloure que el seu relat era «lògic, constant i creïble». El menor, a més, va fer un dibuix on mostrava les zones on havia rebut els tocaments. La defensa no només va al·legar que el nen havia malinterpretat els fets i que en l’actualitat, amb 17 anys, «no té greus seqüeles», sinó que va argumentar que els pares li «van inculcar aquesta versió [la dels abusos sexuals] al nen». Els pèrits, en aquest sentit, van negar que hi hagués hagut la suggestió d’adults. «Mai li hauria fet mal i no li hauria permès. El cuidàvem com si fos el nostre fill», va testificar el marit de l’acusada, germà del pare del nen.