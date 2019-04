El mal temps a la platja juga a favor del turisme a Andorra

El mal temps que ha fet a la costa mediterrània durant tota la Setmana Santa ha estat determinant perquè els turistes dels països veïns, sobretot els espanyols, triessin les muntanyes d’Andorra a l’hora de passar uns dies de vacances. De fet, fa dues setmanes les previsions de la Unió Hotelera auguraven una ocupació del 52% que amb les darreres reserves s’han vist incrementades fins al 60%, sent Escaldes-Engordany i Andorra la Vella les parròquies amb més demanda amb un 90% cada una. Les xifres oficials se sabran al llarg d’aquesta setmana, però el que ja és segur és que els dies que van atraure més turistes van ser Divendres Sant, dissabte i diumenge, amb una entrada estimada al país de més de 16.000 vehicles durant les tres últimes jornades i 64.000 al llarg de tota la setmana. Segons l’Àrea de Mobilitat, el matí de divendres es van registrar fins a tres quilòmetres de cua d’entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana, el dissabte va haver-hi trànsit dens durant tot el dia tant d’entrada com de sortida per la frontera sud i ahir es van registrar dos quilòmetres de cua a la frontera del Pas de la Casa i 2,5 quilòmetres a la del riu Runer. Per avui, Mobilitat preveu trànsit dens d’entrada entre les 10.00 i les 14.00 hores i de sortida entre les 16.00 i les 20.00 hores a la frontera hispanoandorrana.

Els comerciants, optimistes

L’entrada de vehicles s’ha vist reflectida a l’hora de consumir: els carrers de les valls centrals eren plens de gom a gom i els comerciants es van mostrar optimistes de cara a l’imminent balanç de campanya. Amb tot, la majoria d’encarregats van voler ser «prudents» i no fer valoracions.

Diversos responsables de bars i restaurants de la zona de The Shopping Mile també van afirmar que havien rebut més clients dels previstos en un primer moment.En la mateixa línia, els comerciants i restauradors del Pas de la Casa van pronosticar un bon balanç de vendes.

Últim dia de pistes

Pel que fa a les estacions d’esquí, totes –excepte Ordino Arcalís– tancaran avui. Encara no hi ha dades definitives, però durant la Setmana Santa Grandvalira va informar que ha mantingut oberts 190 dels seus 210 quilòmetres esquiables i en les pròximes hores confirmarà si ha superat els 1.800 forfets venuts la temporada passada. A més, des del domini van indicar que 400 «sibarites» havien gaudit de «l’excel·lència gastronòmica de la 3a edició de l’Snow Club Gourmet», que ja ha avançat que repetirà experiència l’any que ve i que proposarà nous esdeveniments més enllà de la temporada d’hivern.

El sector de Pal Arinsal va tenir el 100% de les instal·lacions obertes amb neu pols, segons l’estació, cada dia de les vacances i avui oferirà un free day d’esquí i snow com a cloenda. Ordino Arcalís, per la seva banda, va gaudir de «les millors condicions de neu de tota la temporada», en paraules d’un dels responsables. L’estació ordinenca, tal com va preveure al mes de novembre, tancarà pistes aquest diumenge, 28 d’abril.