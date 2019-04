Hinterreitner i Ramírez deixen la federació

Fins que la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) no faci el balanç de final de temporada no s’haurà oficialitzat però les xarxes socials comencen a revelar algunes baixes de cara a la temporada que ve. Aquest és el cas de Sissi Hinterreitner i de Zoe Ramírez.

Així doncs, Hinterreitner va manifestar via Instagram que «ha arribat el moment d’acomiadar-me d’un estil de vida, d’un esport que he portat i porto dins del cor». L’atleta de 21 anys posa punt final a la seva carrera després d’aconseguir cinc podis als campionats estatals d’Espanya i Andorra aquest curs. Hinterreitner va debutar el 2015 a la Copa d’Europa i el 2016 a la Copa del Món. D’altra banda, Ramírez va expressar en la mateixa xarxa social que «avui tanco una etapa, sense dubte de les més importants de la meva vida». «Ho he donat tot, però a vegades les coses no surten com volem», afegia.