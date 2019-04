Ros diu que fins a la tardor no hi haurà GPS a l’aeroport de la Seu

L’ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, va informar ahir que els primers vols comercials a l’aeroport Andorra-la Seu seran una realitat aquest any, molt probablement a la tardor. Ros ha rebaixat, per tant, els terminis fets públics fins a la data en relació a l’homologació de l’aproximació amb GPS a l’aeroport Andorra-la Seu, que estaven marcats per a aquesta primavera. Aquest sistema és el que permet poder operar a l’aeroport malgrat que les condicions climatològiques siguin adverses.



El mateix Ros així ho havia afirmat en actes públics fa uns mesos, així com també el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació (ara en funcions), Gilbert Saboya, i també la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Els informes «són favorables» però, a la vegada, diuen que s’han de completar «amb proves reals de vols», va manifestar l’ambaixador. En aquest sentit, Ros va trucar a la directora de l’Agència Estatal de Seguretat Aèrea (AESA), Isabel Maestre, per demanar quan es farien i aquesta li va respondre que ho estan planificant i que és «qüestió de dies».



Per tot plegat, va exposar Ros, l’homologació sí que podria arribar els propers mesos, però l’aterratge de vols comercials, bàsics per dinamitzar l’activitat de la infraestructura aeroportuària (i també bàsic per a l’economia d’Andorra), no serà ja fins a la tardor.

Retard

Cal tenir present que a principis del mes de febrer la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cuniellera va anunciar ahir que el sistema d’aterratge amb GPS a l’aeroport de la Seu entraria en funcionament en un termini de dos mesos. L’anunci el va fer durant una reunió amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, durant la qual va explicar que recentment s’havia reunit amb el secretari general de Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, i havia recollit la petició que s’acceleressin els tràmits, ja força endarrerits, perquè l’aeroport urgellenc disposi d’aquest sistema per garantir els aterratges i enlairaments en cas de mal temps. Al mateix temps, va recordar, es treballa perquè la pista pirinenca pugui acollir vols de fora de l’Espai Schengen, una sol·licitud que també els havia tramès el Govern d’Andorra.



En aquella ocasió Cunillera es va mostrar optimista amb els terminis i va assegurar que si es produïa algun entrebanc que ho endarrerís, s’explicaria.