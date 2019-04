El documental de tot un país

«La feina d’un capellà dins l’esplai consisteix en tres e: escoltar, encoratjar i evangelitzar». Amb aquesta convicció, mossèn Ramon de Canillo va impulsar fa 43 anys AINA, una entitat formada per voluntaris que proposa activitats educatives en el lleure i de la qual han gaudit milers d’andorrans. Diuen aquells que l’han experimentat que tot allò que s’aprèn no es pot expressar amb paraules. Però potser sí en imatges. O així ho va creure l’exmonitor i director de l’obra David Haro quan va decidir donar vida a Entre Muntanyes, un documental que «sense molta part del país» no hagués estat possible. El projecte va néixer fa tres anys però segons el seu director és el resultat de «tota una vida bevent de la Casa de Colònies d’AINA». Partint de l’evidència que «ningú viu per sempre», Haro va considerar que «algú» –ell, i el productor executiu i també exmonitor, Jaume Planella– havia de deixar constància audiovisual de l’experiència que suposa formar part d’unes convivències inèdites i com aquestes ajuden a madurar.



Després de superar totes les etapes creatives, el documental és «un resum de què viuen els nens i nenes» i qualsevol que n’hagi format part, assegura el productor, s’hi sentirà identificat. I és que el projecte té dos grans objectius: d’una banda, «mostrar un referent educatiu exemplar arreu del món» i, de l’altra, fer un «regal a mossèn Ramon i a Andorra», tot deixant un registre històric que s’ha mantingut al llarg del temps.



L’equip està complementat amb professionals del món cinematogràfic provinents de Mèxic, Itàlia, Portugal, Alemanya, Espanya i el mateix Principat. Tal com va explicar Haro ahir en la preestrena del documental, es va buscar l’experiència de qui coneix el país, però alhora de persones que han conviscut o relatat exemples de vida en comunitat. La sensibilitat que demanava la idea que els dos exmonitors havien desenvolupat en les seves ments era un dels pilars fonamentals per encarar el projecte amb garanties.



Malgrat que el mossèn de Canillo va ser qui va decidir llençar-se tot sol a aquesta aventura educativa el 1976, ahir va voler deixar «claríssim» que l’obra no és «cap homenatge» a la seva persona, sinó que ho és a «totes les que han cregut en AINA», especialment als més de 1.000 monitors que han participat i als pares i mares que han confiat en l’entitat per deixar a càrrec els seus fills.



El documental consta de 40 entrevistes, entre les quals hi ha el cap de Govern en funcions, Toni Martí, i el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i ha tingut la implicació directa econòmica del Govern i els set comuns. Entre muntanyes es podrà veure als Cinemes Illa Carlemany del 25 d’abril al 5 de maig.