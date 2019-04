La Seu acull la 30a Trobada Empresarial del Pirineu

Un any més la Trobada Empresarial del Pirineu tindrà la Seu d’Urgell com a escenari i, a més, enguany celebrarà el fet d’arribar a la 30a edició. Es desenvoluparà el 6 i 7 de juny.La definició de l’agenda empresarial serà el tema central de les ponències.



La Trobada Empresarial preveu novament portar a la Seu unes 600 persones dels àmbits econòmic, administratiu i polític, cosa que la confirma com un dels esdeveniments de referència per a l’empresariat de Catalunya. Pel que fa al tema principal, l’objectiu serà definit quines han de ser les prioritats de les empreses «en un context d’internacionalització i competitivitat constants, amb l’auge de les start-ups i el canvi climàtic de rerefons».



Entre els ponents ja confirmats per enguany, l’organització va destacar la participació del president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. També hi intervindran Ramon Folch, sòcio-ecòleg i president d’ERF (Estudi Ramon Folch & Associats SL); Cristina Gallach, representant de l’Alt Comissionat per l’Agenda 2030 i, Olga San Jacinto, ex directora de Google Amèrica i que actualment forma part del consell assessor independent d’Evo Bank.



El president de la Trobada, Vicenç Voltes, va explicar ahir que «la transformació digital i el canvi climàtic són les qüestions que més afecten al conjunt empresarial», juntament amb d’altres com ara «la flexibilitat, la innovació i la internacionalització de les empreses, així com el desenvolupament d’estratègies de creixement sobre nous projectes».



Ahir també es van donar a conèixer les principals novetats de la 30a edició, com també el programa i el llistat provisional dels ponents. Voltes va recordar que mitjançant la celebració de diferents taules rodones, «la Trobada vol ser un espai de reflexió i debat, on els professionals que participin puguin explicar la seva experiència per superar nous reptes», informa Ràdio Seu.