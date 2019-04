L’ós Goiat torna a matar dues ovelles a Bausen

Segon atac mortal de l’ós Goiat en pocs dies a l’Aran, des que va acabar la hibernació a Arres. Aquesta vegada el conflictiu plantígrad va matar una ovella, i també una cordera de tan sols un mes d’edat, al municipi de Bausen, segons van confirmar els agents de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran. El seguiment dels atacs de Goiat contra el bestiar és possible pel fet que, de moment, és l’únic ós que porta incorporat un collar amb GPS. Això permet saber per on es mou en tot moment i identificar si ha passat pels llocs on es localitza animals morts amb indicis clars d’haver estat abordats per un ós. Per ampliar aquest seguiment a més exemplars, el Govern i el Conselh van desplegar cinc gàbies a l’Aran i el Pallars Sobirà per capturar óssos i col·locar-los un GPS, en el marc del programa Piroslife. El primer atac confirmat va ser ara fa poc més d’una setmana, el 15 d’abril, quan Goiat va matar i devorar un poltre nounat.