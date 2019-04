El MoraBanc pateix una derrota destructiva (87-83)

No pot ser. Però està passant. El MoraBanc ha tornat a perdre i ja suma quatre derrotes consecutives, oferint una trista imatge. En el partit d'avui contra l'Iberostar Tenerife, els tricolor s'han vist superats davant d'un rival que ha jugat molt còmode i encara que s'han posat les piles en el darrer quart, ha estat insuficient i no han pogut remuntar, de manera que l'equip ha patit un gran cop moral que sens dubte, passarà factura mentalment. Així, els andorrans hauran de treballar contra aquest aspecte i buscar una victòria de manera imminent per tenir opcions per jugar uns play-off, que avui, s'han allunyat una mica més i a hores d'ara, amb aquest joc, sembla inviable. La ment i les baixes, al final, estan passant factura.



El duel ha començat amb dos triples del MoraBanc i amb un conjunt visitant trencant la defensa local però tot i aquest inici, els andorrans han permès un parcial de 9 a 0 que els ha trastocat. Tot i això, un David Jelínek i un Andrew Albicy molt inspirats han sabut capgirar el MoraBanc, oferint un bon joc en els primers minuts, amb encert des del tir exterior.



No obstant això, els tinerfenys han augmentat el nivell defensiu i s'han posat per davant, aconseguint fins a cinc punts d'avantatge després d'unes quantes errades tricolor. Al final d'aquest quart, el resultat ha estat de 28 a 23.



En el segon quart, els andorrans han sortit molt malament, totalment desapareguts, desmotivats i tocats, notant l'absència d'Oliver Stevic i David Walker. Els locals han estat molt superiors i han sabut mantenir més de 10 punts de diferència durant tot aquest temps. L'únic que ha fet un bon paper ha estat Moussa Diagne però ell tot sol no ha pogut amb els illencs i s'ha vist superat davant d'un Iberostar Tenerife relaxat. A la mitja part, el resultat era de 54 a 39 amb un triple de David White en els darrers segons.



Al tornat del descans, el partit estava complicat com mai i els locals han seguit dominant, fent una forta defensa i dominant en l'encert. Tot seguia amb el mateix tarannà i els esforços dels tricolor no han servit per a res, sense poder remuntar. Els locals han seguit jugant a plaer, movent la pilota, trobant tirs fàcils i sents molt sòlids en tots els aspectes. Dels de Txus Vidorreta no han trobat problemes davant del MoraBanc i sense dificultats, marcant el seu ritme han marxat amb un resultat de 71 a 59 quan faltaven 10 minuts pel final.



En el darrer temps, la victòria semblava un miratge però Dylan Ennis, que fins ara no havia fet res de res, s'ha posat les piles i juntament amb David Jelínek, han aconseguit apropar-se a l'electrònic.

A poc a poc, remant, els d'Ibon Navarro han anat retallant i al final, han aconseguit posar-se a tan sols quatre punts. Però les remuntades no se'ls donen bé i finalment, no han pogut pagar amb la mateixa moneda del Tecnyconta Saragossa.



En el darrer minut, el MoraBanc ha sabut posar contra les cordes als de Vidorreta i fins i tot, Diagne ha aconseguit poisar el 85 a 83 però finalment les coses no han sortit i els andorrans marxen a casa amb una nova derrota. I ja en suma quatre. Ha faltat tempos i encert i amb 13 victòries i 16 derrotes, els play-off s'allunyen. Toca espavilar.



En aquest sentit, Ibon Navarro ha explicat que "hem començat amb encert i això ens ha servit per pensar que podíem competir aquí, però hem estat tous, utilitzant les faltes fora de temps i sense control del rebot". "No hem competit al nivell que es necessita per guanyar aquí, a la segona part hem canviat les coses, l'equip ha lluitat i ha mostrat esperit", ha manifestat i ha reiterat que "al final hem tingut alguna opció, però ens ha faltat un poc de sort". "No hem d'abaixar els braços, hem de seguir treballant com aquestes tres setmanes i hem d'acabar la temporada el millor possible i si tenim opcions, aferrar-nos a elles", afegia.



"Hem tirat la primera part", ha reiterat i ha indicat que "ara toca guanyar, és com se soluciona, són derrotes doloroses, aquesta per la primera part". "No m'ha agradat com ha estat l'equip, començar anotant ens ha vingut malament, estic content amb el treball que fa l'equip entre setmana però ens falta un poc més, a veure si ho aconseguim", ha conclòs.