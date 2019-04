El consolat espanyol rep més de 3.300 vots per les eleccions

Fins a 3.306 residents van participar en les eleccions generals espanyoles celebrades ahir dipositant el seu vot al consolat del total de 4.091 que havien demanat el vot pregat. Així ho va quantificar el cònsol general d’Espanya a Andorra, Antoni Prats, en el que era l’últim dia dels residents per exercir el seu dret a vot. Segons el mateix, el termini, que es va iniciar el passat dimecres, va finalitzar ahir amb tranquil·litat.



El dia amb major afluència de votants va ser el primer, situant-se molt a prop «de les 700 persones». A partir de dijous, l’assistència dels electors «va anar baixant gradualment». Un cop fet el recompte final dels vots dipositats durant el cap de setmana, la participació va ser d’aquests 3.306 electors. Cal recordar que el cens està format per 23.176 residents dels quals aquests 4.091 havien sol·licitat el vot. Això suposa un 17,60% del total, un percentatge superior a les eleccions del 2016 quan el va demanar un 13%.



Durant els dies d’activitat electoral, l’únic partit que va comptar amb apoderat a l’ambaixada va ser Unidas Podemos amb la presència de Joan Seguí per «resoldre qualsevol dubte» i «garantir transparència democràtica». Un partit que a Andorra no té representació i que, de fet, finalment ni tan sols es va presentar als comicis però que a Espanya sí que té un paper important.

El procés fins a Madrid

La xifra exacta de vots durant el termini ordinari ha estat de 2.176, entre els quals 1.124 han estat provinents del vot per correu i els 1.052 restants s’han fet de manera presencial al consolat. Aquestes paperetes, rebudes durant els tres primers dies de votació, ja s’han contat, s’han distribuït per províncies i s’han empaquetat per enviar-les al Ministeri d’Afers Exteriors situat a Madrid. Així doncs, la capital espanyola és qui centralitza tots els vots rebuts per part de tots els consolats d’Espanya d’arreu del món per, finalment, enviar-los a cada delegació provincial. Amb el recompte del cap de setmana, el consolat ha rebut 1.212 vots per correu i 2.094 de manera presencial.

El consolat espanyol va tancar ahir les seves portes a les 14.30 hores «per tenir temps de comptar els vots que han entrat aquest cap de setmana i fer la preparació d’enviament». Les paperetes, per tant, sortiran avui mateix en direcció a Madrid a primera hora i arribaran el mateix dia a la capital del país veí. El recompte, tal com marca la llei electoral, es farà dimarts, dos dies després que hagin finalitzat les eleccions, tal com va informar l’ANA.