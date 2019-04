Arrenca el nou Concert de Primavera de l’ONCA

La Fundació ONCA inicia aquest divendres les sessions formatives per al Concert de Primavera. L’actuació serà a càrrec d’alumnes d’escoles de música, de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), d’alumnes de L’Animal Escola de Teatre, i per primera vegada, comptarà amb la participació de cinc artistes del país: Madretomasa, Lluís Cartes, Quim Salvat, Flour Flags i Pali. L’actuació es durà a terme el diumenge 12 de maig, a les 12.00 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino.



Albert Gumí, director convidat i artífex de la proposta de programa, juntament amb Oriol Vilella, Les músiques populars entren a la sala de concerts, serà l’encarregat de preparar els intèrprets per oferir el primer concert participatiu de la temporada 2019. El Concert de Primavera presenta un repertori en el qual la música popular d’abans i d’ara, n’és la protagonista. Segons Gumí, «el passat i el present de la música es fusionen en aquest programa per a crear una experiència diferent».



Les obres de Vivaldi, Händel, Piazzolla i Murrill, interpretades per la Jonca il·lustren alguns dels estils musicals dels darrers tres segles d’història; mentre que els temes de rock, cançó d’autor, pop i flamenc sonoritzen la música que es crea actualment a Andorra. Aquesta fusió permet als intèrprets de la Jonca i als alumnes d’escoles de música i de l’Animal Escola de Teatre, sota la mirada atenta del seu director i d’un guitarra, un baix i un bateria professionals, experimentar la modernitat musical del país sense viure d’esquena als grans èxits del passat, va considerar el director convidat.



La segona part del programa serà coordinada per Oriol Vilella, amb la selecció musical d’ASMA (Associació de Músics d’Andorra) i la participació dels mateixos artistes convidats.