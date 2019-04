Setmana Santa amb ocupació del 70% per les reserves d’última hora

El darrer cap de setmana la Unió Hotelera va registrar una ocupació mitjana del 60%, amb Andorra la Vella i Escaldes liderant els registres i arribant al 77%. En canvi, a la resta de parròquies l’ocupació va quedar per sota del 57%. Des de la patronal hotelera, però, no es va poder aclarir si les xifres han millorat gràcies a la celebració de la festa de les Falles. També es té en compte que era el darrer cap de setmana amb algunes pistes obertes. De fet, el mateix cap de setmana del 2018 l’ocupació mitjana va ser del 62%.

Des de la UHA es remarca que les dades d’ocupació de Setmana Santa són difícils de comparar amb les de l’any anterior a causa de la diferència entre les dates d’un any respecte a l’altre. En el 2018 aquest període festiu va ser a finals de març (del 29 març a l’1 d’abril) i l’ocupació va ser del 91,24%. En les mateixes dates del 2019 l’ocupació al país va ser del 48,35%.

L’ocupació hotelera de la Setmana Santa ha estat del 69,86% segons les dades que va facilitar ahir la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). El factor més destacable, segons van apuntar en un comunicat, han estat les vendes de les reserves d’última hora que els hotelers estaven esperant i que finalment es van veure confirmades. El dia 10 d’abril hi havia una previsió d’ocupació mitjana d’un 51,53%, el dia 15 d’abril ja havia augmentat fins al 57,86% per als mateixos dies de la setmana, i finalment l’ocupació va arribar al 69,86% en el tancament de les dades ja consolidades, suposant un augment del 20,74%, en relació al previst.

Per El Periòdic

