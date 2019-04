DA tria Suñé i Palmitjavila com a síndiques i cedeix les secretaries

Aquest migdia finalitza el termini per presentar les candidatures per a la Sindicatura, que es votarà demà juntament amb la constitució del Consell General. Els Demòcrates ja han anunciat que les seves candidates a síndica i subsíndica són Roser Suñé i Meritxell Palmitjavila. Els dos llocs de secretari, però, els deixaran en blanc amb la voluntat de respondre a una representació més plural, tal com es deriva dels resultats de les eleccions que no van donar majoria absoluta a cap formació. Així, DA decidirà el seu vot pel que fa a les secretaries en funció de les propostes que presentin la resta de forces polítiques amb representació al Consell «seguint la voluntat de consens i representativitat que emanen dels resultats electorals».



De fet, les úniques forces que en principi podrien presentar una proposta alternativa és el PS i L’A, ja que terceravia ja ha deixat clar que entenen que amb quatre consellers no els correspon tenir representació en dit òrgan. En un inici, els socialdemòcrates havien proposat una sindicatura plural que comptes amb un membre de cada partit. És a dir que els quatre llocs es repartissin entre DA, PS, terceravia i liberals. Els Demòcrates, però, entenen que els pertoca al menys dos dels quatre llocs segons els resultats aconseguits en les eleccions. Així, doncs, la proposta socialdemòcrata no ha aconseguit el consens desitjat per Pere López i caldrà veure finalment qui acaba constituint les quatre cadires de sindicatura.



D’altra banda, Demòcrates també va confirmar que Carles Enseñat i Mònica Bonell ocuparan els càrrecs de president i presidenta suplent del grup parlamentari. La resta de formacions encara no han posat els noms sobre la taula però amb molta probabilitat ocuparan aquests mateixos llocs Pere López i Rosa Gili (PS), Jordi Gallardo i Ferran Costa (L’A), Josep Pintat i Joan Carles Camp (terceravia) i Carles Naudi i Raül Ferrer (CC) si finalment reben un conseller cedit per part de DA.

La investidura, en l’aire

Pel que fa al debat d’investidura que se celebrarà els propers 14 i 15 de maig, el resultat encara segueix incert. Ni López ni Espot han aconseguit cap compromís de cap formació per fer efectiva la seva investidura. De fet, una de les claus que es podria despendre de la confecció de la Sindicatura era que es cedís algun dels espais a la formació de qui obtindrien el suport. Ni liberals ni terceravia, però, –que són les dues formacions que poden tenir la clau de governabilitat– han rebutjat aquest intercanvi. Els de terceravia tenen clar que amb quatre consellers no els correspon demanar res. I els liberals, que també coincideixen amb Pintat en aquest aspecte, afegeixen que si la proposta del PS hagués tirat endavant tindria sentit que tinguessin una sindicatura, però que si finalment no es fa aquest canvi, entenen que no els correspon cap lloc. Per tant, a hores d’ara els suports per a la investidura segueixen en l’aire.