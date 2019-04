El Jambo Street Music creix i busca la repercussió internacional

El Jambo Street Music aterra per sisena vegada a la capital amb un clar objectiu: guanyar repercussió i traspassar fronteres. Per aconseguir-lo, el festival suma un setè escenari a la plaça del Consell i acollirà una trentena d’actuacions musicals entre les quals destaquen les de Juan Perro i la Fundación Tony Manero. Les bandes de casa, però, seran el gran al·licient. El Jambo se celebrarà al centre històric de la capital entre el 13 i el 16 de juny i per a aconseguir la desitjada internacionalització es presentarà prèviament a Lleida i Barcelona amb les actuacions de Flour Flags i Suffle Express, respectivament. D’aquesta manera, incidirà en la filosofia de potenciar els músics del país arreu.

De la mà del Comú d’Andorra, Andorra Turisme i San Miguel, el Jambo vol consolidar-se. A més de guanyar un nou espai, l’escenari del a plaça Guillemó se substituirà per un altre «molt més gran», va explicar un dels organitzadors del festival, Toni Colom. El divendres 14 de juny arribaran les primeres actuacions. Concretament, 15 bandes tocaran de manera simultània als diferents escenaris. Els Shuffle Express estrenaran un nou disc per a l’ocasió, repetiran Els Pali i s’estrenarà Aliena, un grup format per cinc joves andorrans i de la Seu d’Urgell custodiat per mànager de Love of Lesbian. Aquell dia també hi haurà el Concert Vertical a la façana de la Casa Bauró amb Anímic, que ha estat teloner de grups com Portishead o These New Puritans.

Dissabte sonaran nou grups més i els cap de cartell Juan Perro i la Fundación Tony Manero. També es farà la Dance jam amb els esbarts d’Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Encamp i les Valls del Nord.



El festival tancarà diumenge amb el Jambo Kids. Tocarà Ambauka, que va actuar a la festa dels Súpers a Barcelona. «Anem a buscar el milloret», va manifestar un dels altres organitzadors, Oriol Vilella, amb la voluntat que el públic familiar en pugui gaudir. Amb tot plegat, es podrà viure «el principal esdeveniment musical dels Pirineus a la primavera», va afirmar el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres.

Un village i ‘jam sessions’

Entre les novetats d’aquesta edició hi ha un village, que s’instal·larà al passatge Molines. Els aficionats a la música podran improvisar temes en jam sessions. A més, acollirà la fira del disc, la qual recopilarà «tots els treballs produits a Andorra», va anunciar Vilella.

L’autocinema es rendeix a Queen

El cinema a la fresca, reconvertir en autocinema, donarà el tret de sortida al Jambo. L’any passat es va projectar Grease amb un «èxit d’assistència», va recordar la consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina. No serà difícil superar les expectatives perquè la pel·lícula elegida en aquesta edició serà l’aplaudida i guardonada Bohemian Rapsody iBlack Thursday tocarà cançons de Queen.