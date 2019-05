La Gran Fondo vol créixer fins als 1.500 corredors

La marxa cicloturista de BTT Gran Fondo Andorra espera continuar creixent en participants aquest any i vol passar dels 1.315 de l’any passat als 1.500. De cara a l’any vinent, a més, vol arribar als 1.700 corredors. En aquest sentit, ara ja hi ha un 7% més d’inscrits per aquestes dates en comparació amb l’any passat i com a principal novetat, s’ha passat de dos recorreguts a tres, de manera que la prova comptarà amb un de 98 quilòmetres i 2.935 metres de desnivell acumulat, un de 45 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell i un de 24 quilòmetres i 831 metres de desnivell.

A més, la cursa compta amb molts serveis exclusius i com a novetat, també hi ha un servei de massatge al final de la cursa, a més d’oferir assistència mecànica, grans avituallaments, un mallot d’alta gamma i entrades pel Cirque du Soleil. En aquest context, és una prova per gaudir i segons el director de Branding Gestió Esportiva, Carles Paredes, «no és d’una alta exigència tècnica i passa per pistes forestals», però s’ha de tenir un gran físic. L’escenari principal de la prova serà a Naturlandia i com a gran al·licient pels que busquen grans reptes, aquesta és una carrera on es pot pedalar a 2.190 i és transfronterera.

En aquest context, l’ambaixador de la prova, el ciclista i youtuber Tomàs Misser va destacar que «aquestes són les carreres que funcionen», perquè es dirigeixen a tots els ciclistes, també als que corren amb una bicicleta elèctrica. «Farà molta calor i l’alçada influirà a tots els ciclistes que busquen un repte personal o introduir-se al món de la BTT», sentenciava.