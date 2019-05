Els comerciants del Pas demanen ajudes públiques per pagar les nòmines

Com pagar les nòmines dels treballadors, la cotització a la CASS o el lloguer de l’establiment són les principals preocupacions dels empresaris i comerciants del Pas de la Casa que ahir es van reunir amb els màxims mandataris de la CEA i la Cambra de Comerç per traslladar-los els seus neguits. Ambdues entitats van ser enviades de part del Govern per «recollir les propostes lògiques d’ajudes» que pugui oferir l’Executiu amb els diners del fons de finances públiques reservat a emergències que consta d’1,2 milions d’euros, segons va avançar el cap de Govern en funcions, Toni Martí. El conseller del comú encampadà Josep Maria Mas va informar que actualment hi ha 428 comerços donats d’alta al Pas. En un càlcul mental ràpid, el president de la CEA, Gerard Cadena, va pronosticar que si cada establiment consta de dos o tres treballadors que perceben un salari mínim, «estaríem parlant d’indemnitzacions de més d’un milió d’euros».



Després d’un intens estira-i-arronsa, quatre membres del públic procedents de diferents sectors –entre els quals també hi ha l’Associació de Veïns– es van oferir per actuar com a representants dels empresaris i comerciants davant les autoritats. A elles els demanaran el pròxim dilluns mesures efectives per pal·liar al màxim les pèrdues de vendes, tot i que el que més van sol·licitar van ser ajudes per «cobrir els costos fixos, com el sou dels treballadors i el lloguer». El president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, però, els va advertir que «no hi haurà cafè per a tots» i que les rendes dels establiments «s’hauran de negociar amb els propietaris».



A la «pregunta del milió» de si s’han de mantenir les botigues obertes o bé cal tancar-les fins que no es normalitzi la situació a la frontera, Armengol els va demanar «paciència» i que continuïn oberts «com a mínim fins al dia 13», quan es donaran a conèixer les primeres conclusions de les obres de reconstrucció.



Carretera abandonada

Davant les queixes reiterades que la principal mancança que ha sofert sempre el Pas és l’abandonament de la carretera fronterera, Armengol va assegurar que quan un mitjà de comunicació francès li va preguntar a què creia que s’havia degut l’esllavissada, va afirmar rotundament que «era culpa» de la deixadesa de l’administració gal·la i que la Cambra andorrana ja fa anys que reclama «millorar les relacions d’accés» amb el país veí. Tanmateix, va explicar que diversos ambaixadors li havien reconegut al llarg del temps que París no es gastarà «mai» diners en una carretera «a la regió més pobra de França que uneix a un país que és un cul-de-sac» i que la mateixa via queda fora de la cobertura de les ajudes comunitàries europees.



Abans d’acabar la reunió, la patronal va informar els comerciants que poden enviar les seves consultes al correu electrònic [email protected]

Campanya de turisme nacional per visitar el Pas

Si dimecres el cap de llista d’Andorra Sobirana a Canillo demanava en un tuit ser solidaris i desplaçar-se al Pas de la Casa «a comprar, a passejar i a conèixer gent», ahir Armengol va anunciar que proposarà al Govern i a Andorra Turisme una campanya amb un eslògan del tipus Puja el dissabte a comprar al Pas. «És un acte de germandat molt interessant», va dir el president de la Cambra, qui també va pronosticar que la frontera estarà «tancada al 100% un llarg període de temps», de manera que «incentivar que la gent pugi és una bona idea». A més, des d’aquesta mitjanit, el túnel d’Envalira és gratuït, precisament per intentar atraure que els ciutadans de les parròquies centrals es desplacin fins a la localitat encampadana.