El suport de L’A a DA obre la porta a un acord d’investidura

Les votacions per la constitució de la Sindicatura van revelar els incipients moviments dels partits en la primera conjuntura on es requeria assolir aliances. I és que aquesta legislatura, a diferència de l’anterior, l’aritmètica parlamentària obligarà a trobar suports per tirar endavant els reptes que s’hi presentin. El següent serà el debat d’investidura, el proper 14 de maig. Així doncs, encara queden dues setmanes de converses per definir quins seran els vots favorables per a cada candidat, però ahir a la Casa de la Vall ja es va produir un primer simulacre en el qual DA es va emportar l’assalt front al PS. Tot i que les votacions eren secretes, els conseller general de L’A Jordi Gallardo no va poder amagar el seu sentit del vot perquè tal com va admetre «els números són evidents».

Enseñat: «DA té el ferm compromís de seguir treballant amb els grups parlamentaris de tots els colors per arribar a enteses»

En aquest sentit, la candidatura demòcrata per a la Sindicatura formada per Roser Suñé i Meritxell Palmitjavila va assolir 17 vots; els 11 de DA, els quatre liberals i els dos de CC, raó per la qual no va caldre una segona volta. Per contra, el PS va rebre el suport dels seus set representants, mentre que terceravia, com ja va anunciar, es va abstenir. Minuts més tard, el gest liberal va ser retornat en la votació per a la secretaria de la Sindicatura, quan el bloc demòcrata i el de CC van votar a favor del conseller Ferran Costa, juntament amb els integrants del seu propi partit.

El conseller general de DA Carles Enseñat va descartar treure conclusions a partir dels acords assolits ahir. «No és extrapolable, una cosa és la sindicatura en la qual estàs votant la presidència del Parlament. I aquesta elecció ha sigut possible als vots liberals i de CC. I veient les dues candidatures que hi havia de secretaris hem correspost amb els vots pel Ferran Costa» va declarar Enseñat, qui també va manifestar que «DA té el ferm compromís de continuar treballant amb tots els grups parlamentaris de qualsevol color que sigui per arribar a enteses».

Gili: «Fins que no hi hagi la votació definitiva d’investidura intentarem fer el que convingui perquè hi hagi un govern alternatiu»

Per la seva banda, Gallardo també va voler deslligar els acords de sindicatura i investidura. «Avui votàvem la sindicatura i hem d’anar pas a pas. No s’han de barrejar les coses. L’A tenia la voluntat, si era possible, d’aconseguir una sindicatura més plural on hi hagués més participació» va sostenir Gallardo, qui va assegurar que en «els propers dies el partit veurà quin és el rol que hem de tenir». Amb tot, la intervenció del líder liberal va deixar entreveure que la porta a assolir un nou acord d’investidura amb DA segueix oberta: «Les diferències ideològiques no han de ser l’excusa perquè el país quedi en bloqueig. Allò que el ciutadà espera dels polítics es que no s’enroquin i no es torni a etapes passades on el parlament quedava bloquejat».

Per la seva banda, la consellera del PS, Rosa Gili, va no va mostrar-se sorpresa perquè no hi hagués una segona volta, ja que al seu parer «era bastant previsible». «Malgrat tot nosaltres hem volgut presentar aquesta candidatura perquè pensàvem que era important plasmar, el fet que pensem que és un error, que no hi ha hagut una sindicatura plural». va dir Gili, que va refermar-se en que «fins que no hi hagi la votació definitiva d’investidura intentarem fer el que convingui perquè hi hagi un govern alternatiu».

Gallardo: «Les diferències ideològiques no han de ser l’excusa perquè el país quedi en bloqueig com en etapes passades»

Finalment, el conseller general de terceravia Josep Pintat tampoc va agafar-li per sorpresa que no hi hagués una segona volta i de cara al debat investidura va mostRar-se expectant per «saber cap a on es vol guiar el país i conèixer quin és el full de ruta».