Recepció de l’Ajuntament de la Seu a Teresa Jordà

La consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà, va ser rebuda ahir a la tarda a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. En nom del consistori, l’alcalde Albert Batalla, va donar la benvinguda a Jordà, que va signar al Llibre Vermell de la ciutat atès que era la primera vegada que visitava la capital de l’Alt Urgell des que va ser nomenada consellera per la Generalitat de Catalunya.



La titular d’Agricultura va mantenir una reunió amb Batalla i amb d’altres representants de l’Ajuntament, com ara la tinent d’alcalde de promoció econòmica, Mireia Font, i els regidors i també diputats Òscar Ordeig i Francesc Viaplana. També hi van ser presents el director general d’Alimentació, Carmel Mòdol, i la delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós.

Impuls agrari

Batalla es va felicitar de què el Centre de Testatge de la Raça Bruna –que l’Ajuntament de la Seu ha ajudat a impulsar– ja estigui en plena activitat «perquè és una aportació positiva i potent per a l’activitat de l’Escola Agrària, contribueix a la millora d’aquesta raça autòctona i esdevé un nou punt de trobada» per als ramaders que treballen en aquest àmbit. L’alcalde va recordar que aquesta estrena se suma al fet que el centre de Bellestar ja compta també amb l’Escola Eqüestre, que es va traslladar a l’Alt Urgell des de la seva anterior ubicació a Cornellà de Llobregat. «Amb aquests dos elements, i amb d’altres com l’aula formatgera, donem un impuls a l’Escola Agrària, tot singularitzant-la i donant-li oportunitats formatives molt interessants, va concloure el batlle urgellenc.



El consistori també va parlar amb Jordà del repte de frenar la despoblació, especialment als pobles més aïllats tant de l’Alt Urgell com de tot l’interior de Catalunya, tot oferint incentius per tal que la població d’aquests nuclis s’hi quedi a viure i, alhora, s’hi pugui atraure nous habitants, va informar Ràdio Seu.