Agricultura notifica a un dels propietaris de les caneres

La inspecció duta a terme pel personal d’Agricultura es troba en una fase avançada i, segons fonts properes a col·lectius animalistes, ja haurien començat a fer notificacions per advertir de l’incompliment del reglament referent a l’autorització de nucli zoològic per a animals domèstics, un cop haver visitat els gossos que es troben a les barraques del Rec de l’Obac. Així doncs, almenys un dels propietaris «d’una de les caneres que es troba en pitjor estat» hauria estat identificat pels tècnics d’Agricultura, motiu pel qual aquests ja han enganxat cartells per dirigir-se «urgentment» al Ministeri d’Agricultura per adequar les seves instal·lacions al compliment de la llei. D’altra banda, els inspectors continuen en la seva tasca per localitzar els propietaris de la resta de caneres en mal estat, que no tenen perquè coincidir amb els amos dels gossos.

El Departament d’Agricultura va iniciar la investigació el passat mes d’abril després que el Govern hagués pogut esbrinar la localització exacta d’unes barraques on van trobar diversos gossos de races utilitzades per activitats cinegètiques «en aparent bona condició física». En un primer informe, els agents van constatar «nombroses deficiències quant a higiene, materials utilitzats i subministrament d’aigua i aliment» en les instal·lacions del Rec de l’Obac, on viuen una cinquantena de gossos. El procediment fixa que un cop identificades les deficiències d’estructura i de maneig dels animals li correspon al Departament habilitar un període de temps per procedir a adaptar les instal·lacions a la normativa vigent. Durant la fase de valoració dels animals i de les instal·lacions tampoc es va descartar que s’iniciï «la instrucció d’un o diversos expedients sancionadors», quelcom en no eximiria «en cap cas» d’haver de regularitzar la situació de les caneres i adaptar-les a les condicions mínimes que estableix la normativa.

En el cas de que l’Administració no pugui identificar el propietari dels animals, cal remarca que la Llei de tinença i protecció dels animals estableix una responsabilitat subsidiària pels propietaris dels terrenys on es troben les instal·lacions.