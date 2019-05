Solidaritat amb el Pas de la Casa

«La idea és fer un moviment solidari amb la ciutadania del Pas de la Casa i tots els seus treballadors perquè sàpiguen que no estan sols» afirma Felip Gallardo, dirigent de Progressistes-SDP que va encapçalar la candidatura parroquial d’Ordino a les passades eleccions. Ahir una comitiva del partit va desplaçar-se fins al poble encampadà «per demostrar-los que no estan sols» sota una campanya anomenada #pugemacompraralpas. És per això que el propòsit d’aquesta iniciativa pretén incentivar als conciutadans per anar al Pas de la Casa a realitzar les seves compres habituals i dinamitzar l’estancada —i deficitària— economia de la darrera setmana, fruit del tall de la carretera RN22.

«Jo ho veig això com una oportunitat per ser solidaris. Que davant d’un problema estem tots junts per ajudar. Això avui ha passat al Pas de la Casa però qui sap si demà li pot ocórrer a Sant Julià. La solidaritat és un múscul que s’ha d’exercitar» manifesta Gallardo després d’haver esmorzat i passejat pels carrers del Pas, on també la resta de membres progressistes van aprofitar per fer algunes compres i conversar amb els veïns per copsar els seus neguits.

«Som un país petit i aquests detalls s’han de fer per salut del país. No els podem deixar sols. Entenc que no està aquí al costat i que no tothom anirà cada dia, però hi ha molta gent que fa cues els dissabtes per anar comprar a la Seu d’Urgell. Provem un dia de pujar al Pas de la Casa» expressa Gallardo. En aquest sentit, una de les persones que va acudir ahir al Pas, a títol personal, va ser el director adjunt de Bombers, Jordi Farré, qui descriu l’ambient com a «desèrtic». «Estava en una botiga d’esports i realment val la pena pujar perquè hi ha molt bones ofertes» subratlla Farré, qui també proposa «fer una campanya comercial abans de les rebaixes per donar un cop de mà». «Jo he vist productes a Andorra que em costaven un preu i al Pas de la Casa em surten un 20% o un 30% més barat» comenta Gallardo en la línia de promoure el comerç de la vila encampadana.

SDP proposa que la gasolina estigui exempta d’impostos a les benzineres de la localitat

«En una situació excepcional calen mesures excepcionals» pronuncia Farré, que insta a Govern a implementar més propostes per poder assolir l’objectiu de reactivar l’economia del Pas. «No ha de ser una mesura aïllada, sinó que ha de ser un conjunt de mesures perquè sigui efectiu» opina Farré en referència a l’obertura del peatge del túnel d’Envalira perquè aquest sigui gratuït. Precisament en relació amb el peatge , Gallardo demana «que facin un rètol una mica més gran del que tenen a la cabina», ja que considera que la imatge de les barreres baixades és confusa i pot arribar a ser dissuasori. «Nosaltres ho sabem perquè som d’aquí, però hi havia turistes que no sabien que era gratuït i estaven emocionats», declara Gallardo.

Atesa l’excepcionalitat de la situació, va més enllà i suggereix «que la benzina estigui exempta d’impostos al Pas de la Casa mentre tinguem aquesta emergència». La iniciativa s’emmarca en l’àmbit del transport i va en consonància amb la mesura de la gratuïtat del peatge tenint en compte que per la majoria d’habitants d’Andorra suposa un cost extra desplaçar-se fins al Pas, raó per la qual des d’SDP reclamen compensar-ho per fer realitat la solidaritat cap als afectats. «Només que es pagui el cost de la gasolina això faria pujar a molta gent» assegura Gallardo.

No obstant això, pel president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrier «la intenció és bona però no és suficient». Agraeix i dona la benvinguda a qualsevol mostra de solidaritat però insisteix que «la solució és obrir l’RN22 el més ràpid possible i la única cosa que nosaltres podem fer és fer pressió. El dia que s’obri la carretera tots els problemes estaran solucionats». Carrier creu que la solució passa per «pressionar cap a França». «Estic convençut que en tres dies de feina forta és pot tornar a obrir la carretera», motiu pel qual cada dia baixa a mirar les obres. «No és normal que deixin tancada una carretera que comunica un país amb un altre» conclou.