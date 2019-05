Gelabert destaca la implicació de la gent per fer-se voluntària

«Ens hem de felicitar perquè sempre hem estat un país voluntari i en els grans esdeveniments la gent es bolca». D’aquesta manera va subratllar la tasca del voluntariat la ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, Olga Gelabert, en una jornada que va tenir lloc a AINA i que va servir tant per agrair la feina que duen a terme aquestes persones en els diferents actes en què prenen part com per donar el tret de sortida a una temporada que es preveu carregada d’esdeveniments.

Tal com va recordar el coordinador de Polítiques de Joventut i Voluntariat del Govern, Agustí Pifarré, actualment a la borsa de voluntaris hi ha unes 250 persones, una xifra que «va creixent» i que està conformada, a més, per persones de totes les edats, des dels 16 o 18 anys fins al vuitanta. Segons va informar l’ANA, en la jornada d’aquest dissabte hi van participar una vuitantena, que van poder recordar «els drets i deures» dels voluntaris, així com «fer pinya» i motivar que els nous coneguin «la resta de l’equip». Altres aspectes que van tractar-se, va explicar Pifarré, són els relatius a la seguretat o «com atendre el públic», qüestions «bàsiques perquè tot surti bé». Gelabert també va destacar que la jornada d’aquest dissabte volia ser «una festa d’agraïment» de la feina que fa aquest col·lectiu, alhora que van poder rebre les explicacions adients d’altres agents implicats en els actes públics com Protecció Civil o els serveis de circulació.

La primera gran cita del calendari d’activitats arrencarà el 19 de maig amb la cursa popular del dia de l’esport i a partir de llavors els voluntaris seran presents en un bon nombre d’activitats i espectacles, com la vintena de funcions del Cirque du Soleil.