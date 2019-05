La nova plaça de les Pubilles estarà enllestida a l’agost

Les obres de remodelació de la plaça de les Pubilles van començar ahir al matí i segons va explicar el cònsol menor, Marc Calvet, la previsió és que els treballs puguin estar enllestits en un termini de tres mesos. Calvet va indicar que s’enderrocarà la plaça actual, que té forma de vaixell, i que ocupa uns 250 metres quadrats, per reconvertir-la en un espai públic més ampli en tres nivells que disposarà de 450 metres quadrats. El paviment incorporarà diferents tonalitats de granit.



Els canvis també portaran una reordenació del trànsit. Així, s’eliminarà el sentit baixada provinent de l’avinguda de les Escoles (espai que es destinarà a la nova plaça) i tant els vehicles que provinguin d’aquest carrer, com els que circulin en sentit baixada pel carrer Santa Anna, hauran de seguir en sentit sud pel carrer del Prat Gran. En aquest espai s’habilitaran dos carrils per disposar de doble sentit de circulació.



Calvet va manifestar que després de fer l’avinguda Carlemany per a vianants, «un dels eixos per accedir a la parròquia era el carrer Santa Anna», afegint que «la intenció és conduir de manera més fluida el trànsit des d’aquí cap al Clot d’Emprivat que és on hi ha aparcaments i la zona d’accés a Carlemany». S’espera que així el trànsit pugui ser més fluid.

D’altra banda, l’escultura que hi ha actualment a la plaça no s’hi tornarà a instal·lar. El comú ha de buscar-li un nou emplaçament que encara no s’ha determinat on serà.