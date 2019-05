Un jurista ajudarà als comuns a adaptar-se a la Llei de Funció Pública

Els cònsols de les set parròquies han decidit contractar els serveis d’un assessor jurídic per tal que els ajudi a adaptar-se a la nova Llei de Funció Pública. Malgrat que els comuns tenen les seves pròpies ordinacions en aquesta matèria, el nou text condiciona alguns aspectes i, de fet, fixa que les corporacions locals tenen fins al 31 de gener del 2020 per adaptar-se.



La voluntat dels cònsols és disposar d’un estudi que analitzi totes les ordinacions comunals (que també tenen diferències entre elles) i a partir d’aquí es donin unes pautes de com complir l’adaptació en aquells punts que sigui necessari. De fet, la cònsol menor d’Encamp, Esther París, va indicar que «hi ha alguns apartats de la llei que són d’obligat compliment, però n’hi ha d’altres que els comuns els poden adaptar segons les seves necessitats».



El cònsol d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va remarcar que la voluntat és «homogeneïtzar al màxim les ordinacions comunals», ja que és un aspecte que hauria de contribuir a fer més fàcil la mobilitat entre administracions prevista en la llei. «És un dels temes importants. És evident que Govern i comuns tenen especificitats diferents i per tant, un dels punts seria homogeneïtzar al màxim els comuns perquè a l’hora de posar en pràctica aquesta mobilitat sigui el més fàcil possible. Qui s’hagi de moure mirarà molt bé les condicions d’un lloc i altre i com més homogeni sigui, més fàcil serà el traspàs», va remarcar Mortés.



Malgrat el rebuig que ha generat la nova Llei de Funció Pública, els cònsols van apuntar que com que el text està en vigor, la seva obligació és complir amb l’aplicació.



Finances comunals

Entre altres temes que es van tractar en la trobada mensual dels cònsols hi ha el de la modificació de la Llei de Finances Comunals. Els mandataris van explicar que el text ja està pràcticament enllestit i l’objectiu és entrar la proposició tan bon punt hi hagi Govern. D’altra banda, també s’ha acordat amb la CASS formar treballadors de tràmits comunals sobre els canvis en la llei en relació als autònoms que entraran en vigor al setembre per poder ajudar als ciutadans.

Lentitud amb les dades del preu del lloguer

Els cònsols d’Encamp i Ordino van explicar ahir que ja han fet arribar al Govern algunes de les dades que es va decidir, a través de la Comissió Nacional d’Habitatge, que s’utilitzarien per mirar d’obtenir estadístiques ajustades sobre el preu dels lloguers. Amb tot, ni Mortés ni París no van poder concretar si s’han fet arribar totes les dades necessàries i van avisar que «no és evident» poder donar amb prou celeritat aquesta informació. A més, van advertir que l’Executiu haurà de processar tota aquesta informació i que per tant, no serà un resultat a curt termini. «No sé en quin punt està el tractament per part del Govern, però serà difícil veure resultats aviat», va dir Mortés.