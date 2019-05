Començar a sumar, l’objectiu de Vinyes al 29è Ral·li vila d’Adeje

L’equip format per Joan Vinyes i Jordi Mercader es va desplaçar a Tenerife per disputar el 29è Ral·li vila d’Adeje, tercera prova del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’asfalt (CERA) 2019. Després de no participar en la primera prova canària del certamen (Ral·li Illes Canàries) i de no puntuar en la cita de Còrdova, per al tàndem de l’equip Suzuki Motor Ibèrica, es fa poc menys que imprescindible estar entre els millors en la prova de Tenerife.

En aquest sentit, Vinyes va comentar que «les coses no han sortit del tot bé en aquest principi de temporada. El fet de continuar vius en el CERA depèn d’estar entre els millors a Tenerife i acumular la màxima puntuació a la provisional del certamen. O sigui que el nostre objectiu és clar, ara caldrà veure si som capaços de fer realitat les nostres intencions».

Per a aconseguir-ho, hauran de superar un traçat selectiu però que coneixen de la passada edició del ral·li, segons Vinyes «el recorregut és calcat al de l’any passat, amb una doble passada per les especials del sud de l’illa canària. Coneixem l’escenari i en general ens agrada, farem un bon treball en els reconeixements i no hi ha cap mena de dubte que iniciarem la prova amb totes les garanties de lluitar pel nostre objectiu».

En l’edició d’enguany, els participants hauran de superar un total de 457,70 km, dels quals la tercera part (154,54) seran de velocitat, abans d’entrar els seus vehicles al parc tancat final d’Adeje. Aquest traçat estarà dividit en dues etapes. L’etapa inicial es disputarà divendres i les cronometrades a superar seran: Adeje (11,40 km), Santiago del Teide (17,80 km) i Guia d’Isora (12,30 km). Les tres es correran dues vegades cadascuna. El dissabte es disputarà la segona etapa, també dues vegades cadascuna, i es passarà per: Arona-Vilaflor-San Miguel (14,95 m), Granadilla (11,20 km), Arico-Fasnia (8,52 km) i Karting Adeje (1,10 km).

El reconeixement de les especials es va iniciar ahir i es durà a terme, segons els horaris previstos pels organitzadors, durant tota la jornada d’avui. A partir del dijous, les verificacions prèvies a la prova centraran l’atenció dels equips inscrits en la prova. No obstant això, a partir de les 19.00 hores, hauran de participar en la cerimònia de sortida.