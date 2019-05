Inici de les obres de reforma del Centre Esportiu del Pas de la Casa

Aquesta setmana van començar les obres de reparació de la passarel·la del Centre esportiu del Pas de la Casa, que consistirà en el sanejament de l’estructura metàl·lica i el canvi de la façana de vidre per una d’alumini amb finestres. Segons va informar la corporació, es vol donar una continuïtat estètica entre la passarel·la i l’edifici del centre esportiu. Així mateix, també es procedirà a l’adequació i arranjament de les entrades per a vianants. El termini d’execució de les obres és de cinc mesos i l’import de la remodelació ascendeix a 470.549 euros, va informar l’ANA.

A causa de les obres, segons va informar el comú, l’accés de vehicles a l’aparcament per la passarel·la es preveu que estigui tancat uns dos mesos i mig. Per tant, l’entrada de vehicles s’haurà de realitzar per la part inferior de l’edifici, situat a l’avinguda del Consell General, entrada que també hauran d’utilitzar els usuaris del centre esportiu durant els cincs mesos que durarà la globalitat dels treballs.