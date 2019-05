L’ACU valora presentar un recurs contra la llei de relacions laborals per possible inconstitucionalitat

L’Associació de Consumidors i Usuaris d’Andorra (ACU) va fer ahir un comunicat en el qual assegura que el nou codi de relacions laborals, en vigor des de febrer, «pot ser inconstitucional» per l’obligatorietat de pagar el salari dels treballadors mitjançant un compte bancari. Segons va informar el president de l’ACU, Lluís Ferreira, almenys han rebut una vintena de queixes respecte a les dificultats per poder ingressar la nòmina. «Hi ha hagut gent que ha anat a obrir-se un compte i l’entitat bancària els ha declarat no aptes. És a dir, el codi de relacions laborals ens obliga a tenir un compte bancari però després els bancs no deixen obrir-ne» va lamentar Ferreira. Segons els testimonis recollits per l’ACU, les entitats financeres haurien comunicat als afectats que «no compleixen els requisits del banc» argumentant en alguns casos decisions de risc o de compliment normatiu.



D’altra banda, des de l’associació van assenyalar que el perfil d’usuari afectat correspon majoritàriament als temporers, tot i que residents «amb un feble poder adquisitiu» també s’han vist involucrats. «Hi ha usuaris que han hagut de cobrar a la Batllia amb retard, perquè la llei diu que les nòmines s’han d’ingressar abans del dia 5 del mes vinent, i la gent que va a la Batllia ho cobra el dia 7 o 8» va apuntar Ferreira. Fins i tot, en el comunicat es recull que «alguna persona ha estat amenaçada d’acomiadament si no facilita un compte bancari a l’empresa on treballa». A més, un altre dels motius que van exposar des de l’ACU és l’obligatorietat d’haver d’obrir un compte bancari per aquelles persones amb un sou baix, ja que se’ls afegeix l’agreujant d’haver de fer front a les despeses mensuals a l’entitat financera. «Han volgut evitar que hi hagi blanqueig de capitals o comptabilitat amb B, però com a usuari t’estan obligant a tenir unes despeses de manteniment en un compte bancari» va comentar Ferreira.



És per aquests motius que l’ACU traslladarà al raonador del ciutadà «la situació generada pel nou codi de relacions laborals» i, complementàriament, valorarà presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional. A partir d’aquí l’organització contempla dos escenaris en el cas de tirar endavant amb el recurs. Per una banda, «d’acord amb la legislació europea», Ferreira va explicar que estan estudiant la possibilitat «d’obligar als bancs a obrir un compte sota mínims en el qual no es puguin fer inversions però sí ingressar nòmines per poder fer front a les domiciliacions d’aigua, llum o gas». L’altre opció que analitzen és anul·lar a aquesta llei per la seva «inconstitucionalitat» i tornar al procediment de pagament que hi havia abans, és a dir, via txec o en efectiu. Finalment, l’ACU va mostrar la seva «sorpresa» per la postura del Govern i l’Associació de Bancs d’Andorra dient que «l’obligació de tenir un compte bancari no suposa cap problema».