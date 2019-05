La selecció s'enfronta a Bulgària en el penúltim partit

La selecció nacional absoluta de rugbi ha viatjat aquesta matinada per disputar el Campionat d’Europa Confederació 2 Sud. Dissabte és el torn del partit contra Bulgària, i l’escenari serà l’NSA Stadium. En aquest sentit, els seleccionadors Josep Magallon i Peter Lucas van destacar que «Bulgària és un equip amb jugadors molt grossos i forts. Utilitzen més la força física que no una tècnica o una tàctica especial. Intenten dominar el joc en les passades estàtiques com la melé. Hem d’intentar combatre aquest front. Tenim dos centres que entraran al camp com Canturri i Alieu. Realment la feina defensiva serà bastant important».

Així mateix, Lucas va afegir que «quan juguem contra països de l’est, els davanters han de fer una feina de 80 minuts de tot cor. Això forma part de l’orgull de portar el mallot dels isards i que una altra vegada ens porti fins a una victòria, no contemplem cap altra opció».

Els isards estan lluitant per la permanència. «Ara mateix som quarts en el grup i els de Bulgària són segons. Amb aquests últims dos partits nosaltres volem acabar segons, dubto que puguem passar per sobre d’Eslovènia», explicava.

Pel que fa als seleccionats, van comentar que «presentem un equip molt jove i prometedor, fet que no és una novetat perquè és el que hem estat fent fins ara. Hem aconseguit fer una selecció molt correcta i acurada tant davant com darrere. Les lesions ens han respectat bastant». Així doncs, les baixes seran Gala, pel tendó d’Aquil·les; Julien Langjar, amb la clavícula; i Sebastién Causé, que te compromissos amb el seu club.

D’aquesta manera els seleccionats són Peter Ambor, Roger Canturri, Marc Pastor, Leon Laguerre, Lluc Cunill, Ricardo Quintino, Alex Ridgway, Hugo Hernández, Thiago Macedo, Èric Risco, Nil Tomé, David Kirikashvili, Stefano Tossati, Marc Torrent, Jordi Fidalgo, Edisher Jamrulidze, Marc Abelló, Eduard Estevenet, Pau Gallardo, Paul Alieu, Adrià Calvó, Josep Correas i Paco Rubia.