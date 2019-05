ASSAP, assegurances completes per al vehicle elèctric

Estem en l’era de la revolució tecnològica, en un moment que tot avenç afectarà les nostres vides. Un dels canvis més destacats que estem experimentant, és l’interès que estan demostrant institucions i grans empreses en afegir-se a la necessitat de ser respectuosos amb el medi ambient, apostant per la sostenibilitat en tots els àmbits.

Un dels sectors que es veuran més afectats per les normatives i que se li aplicaran de manera més estricta, serà el dels automòbils. La legislació global i més concretament en territori de la Unió Europea, va encaminada a renovar el parc automobilístic actual per un de més sostenible i ecològic. Moltes capitals europees ja apliquen prohibicions i restriccions per als vehicles contaminants a l’hora d’accedir al centre de les ciutats.

Aquest fet, que per una banda és engrescador i il·lusionant, per una altra, és motiu de preocupació per als usuaris que es pregunten que hauran de fer amb els seus vehicles actuals. I és que durant la pròxima dècada, aquells cotxes que utilitzin combustibles fòssils, aniran sent retirats de les carreteres, substituïts per aquells que utilitzin energies no contaminants.

Tot plegat, una realitat que afectarà a tot negoci que estigui vinculat amb el món automobilístic i que poc o molt, s’hauran d’adaptar a la nova situació. Tot i que encara hi ha alguns reptes de caràcter tècnic, com la disponibilitat i velocitat de la càrrega; i econòmics, com el preu de les bateries, hi ha motius suficients per a l’impuls del vehicle elèctric. L’eficiència energètica, l’abaratiment del manteniment i sobretot, la reducció de la contaminació.

Un altre aspecte molt important dels vehicles elèctrics a tenir molt en compte és la composició del mateix cotxe. El motor és significativament més senzill que el d’un motor de combustible fòssil, per tant s’eliminaran molts components amb el consegüent abaratiment del seu manteniment.

És un fet, i en això, no hi ha marxa enrere. Les empreses que es veuen implicades en aquest canvi, comencen a adaptar les seves línies de negoci tenint en compte els nous paràmetres globals.

Són molts els dubtes que encara preocupen a molts usuaris, un dels quals és com afectarà el canvi en la seva pòlissa d’assegurances. Conscients d’això, les asseguradores ja tenen els deures molt avançats i de mica en mica van habilitant les contractacions per resoldre totes les opcions.

Com qualsevol vehicle, el cotxe elèctric el podem assegurar a tercers, tercers complert, a tot risc... Ara bé, sí que s’ha de tenir en compte un parell de cobertures a l’hora d’assegurar bé un cotxe elèctric.

Una de les companyies que aposta per l’adequada adaptació a la nova realitat és ASSAP Assegurances. Ofereix una de les pòlisses més completes del mercat. Per una banda, amb ASSAP pots tenir inclosa la cobertura per robatori del cable de recàrrega, ja que acostuma a tenir un preu elevat i és convenient asegurar-lo. I també pots tenir inclosa l’assistència en carretera per error o esgotament de la bateria. Són dos factors que demostren l’interès de la companyia amb una bona acceptació a l’arribada del cotxe elèctric i, molt valorable, la implicació contribuint a la reducció de la contaminació. Sent així, i mirant d’animar als consumidors a fer el pas, durant el mes de maig i juny, ASSAP ofereix un descompte per tots aquells que decideixin contractar l’assegurança del seu vehicle elèctric.

I és que... és així! Més aviat que tard, s’imposarà el cotxe elèctric. A més de posar el nostre granet de sorra contribuint a la reducció de la contaminació, ens podrem estalviar uns diners en el seu manteniment, que bé val invertir en una assegurança que ens deixa tranquils.

