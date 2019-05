Nova final per materialitzar l’ascens a Tercera Divisió

Personalment, va indicar que es troba bé encara que «al principi em va costar perquè el futbol és totalment diferent en comparació amb el d’Argentina». Així, Gabri Garcia ha apostat perquè jugui de defensa central, la seva posició natural, en lloc de centrecampista, com venia fent en el seu anterior equip. «Em sento millor així, és el que més conec», assegurava. Finalment va subratllar que «per ritme, nivell i velocitat», s’ha adaptat bé a l’equip d’un país que és «tranquil i segur, un magnífic lloc per viure».

En aquest sentit, Andrés Jantus, defensa central del club tricolor, va assegurar que «estem entusiasmats» i que «sortirem al 100% davant d’un rival que necessita treure punts», sobretot a casa, «on són molt forts». «No tenim cap mena de pressió, estem tranquils, estem cuinant un fet increïble i per tant, volem seguir guanyant i lluitant», reiterava i afegia que «pot semblar que portem la pressió a sobre, però no és així».

L’FC Andorra de Gerard Piqué disputa demà una altra final per aconseguir l’ascens a la Tercera Divisió. L’equip juga contra l’FC Borges Blanques a casa del rival. En aquest context, els andorrans es trobaran a un equip que necessita els tres punts perquè està lluitant per la permanència. Així, a la part alta de la taula el Viladecans lidera la lliga amb 59 punts, seguit dels tricolors amb 58. El Manresa, que havia estat líder gran part de la temporada, segueix en la batalla pel títol, a tan sols un punt dels del Principat.

