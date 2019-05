Santos presenta la dimissió

El fins ara president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Víctor Santos, va presentar ahir al vespre la seva dimissió després que dimarts passat fos detingut en el marc de l’operació Cautxú i posat en llibertat amb càrrecs i sense fiança dijous.

La seva detenció es va produir juntament amb la del secretari de l’entitat, Tomàs Gea, a causa d’un cas que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen. En aquest context, cal recordar que des del moment de la seva llibertat, Santos s’havia mantingut totalment en silenci i no s’havia comunicat amb ningú amb l’objectiu de desconnectar de l’entorn futbolístic.

Plena confiança

Els clubs de futbol de la Lliga Andorrana confien plenament amb la federació del país i després de la reunió van mantenir divendres amb els directius del club, segueixen mantenint i reiterant la confiança amb l’entitat.

En aquest context, s’està preparant un comunicat acordat amb totes les directives dels clubs a fi de donar suport a la FAF, encara que aquest text s’està complicant, ja que no tots els clubs van assistir a la reunió. A més, hi ha algunes entitats que no es volen manifestar sobre l’operació Cautxú. Per tant, a més de total suport, aquest comunicat també farà una crida al respecte a la presumpció d’innocència i en cap cas es reclamarien eleccions a la FAF, tot i que ara són inevitables i cal veure què passarà.

Així mateix, la majoria de directius dels clubs segueixen absolutament sorpresos i desconcertats i remarquen la «desconfiança amb totes les informacions que han sorgit en els darrers dies», inclòs el presumpte resultat arreglat d’un partit de la Copa Constitució, fet que «tampoc ajuda al cas». A més a més, després de l’emocionant jornada de futbol que es va viure diumenge al país, els clubs demanaran seguir centrats en els aspectes esportius i que el funcionament de la federació segueixi com sempre.