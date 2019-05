López retreu a L’A que no doni explicacions als votants de d’Acord

El PS va comparèixer ahir a la tarda sabent que demà només comptarà amb el suport dels set consellers socialdemòcrates per a la candidatura de Pere López de cara al debat d’investidura. Concretament López n’és conscient des que la setmana passada rebés una trucada telefònica «de 30 segons» del president d’L’A Jordi Gallardo «on em venia a dir que no donaria suport a la nostra candidatura per a la investidura i que treballaven en la línia de fer un govern de coalició amb DA». Des de llavors, el PS ha tractat d’esgotar, sense èxit, les possibilitats de trobar suports a la investidura i ha romàs, fins ahir, a l’espera de les explicacions dels liberals, amb qui van concórrer junts a la circumscripció parroquial de les darreres eleccions nacionals sota la candidatura de d’Acord. «Després d’un any de treball conjunt es podrien haver tingut unes formes més apropiades. Els electors de d’Acord mereixien unes explicacions» va manifestar López, qui va posar en dubte que «els que els votants de d’Acord volguessin una continuïtat de DA al Govern». En aquest sentit, López no va poder amagar la seva «sorpresa» després «d’haver treballat junts per defensar de forma enèrgica la necessitat d’un canvi polític». Tanmateix, el líder del PS va declarar que «la decepció no és per part dels set consellers socialdemòcrates, sinó per tota la gent que va votar per un canvi polític al nostre país i va creure en la fórmula de d’Acord».

López: «Només tinc és una trucada de 30 segons amb Gallardo on deia que no ens donarien suport i que farien un govern de coalició»

Respecte a la trobada que va mantenir el PS amb L’A en la seva particular ronda de contactes, López va referir-se al contingut d’aquesta com «unes converses molt preliminars» on «no va haver-hi cap explicació per la seva part de res en concret». No obstant això, el fet de no haver assolit el suport dels consellers liberals no ha aturat al PS a l’hora de presentar el seu candidat al debat d’investidura. Així doncs, López va explicar que avui a l’hemicicle realitzarà un discurs centrat en un model de Govern «alternatiu» com a resposta «al compromís dels ciutadans que ens van fer confiança el passat 7 d’abril».

És per aquesta raó que López va reivindicar la seva formació, amb el permís de terceravia, com «l’única alternativa que tenen els ciutadans d’Andorra al Govern de DA». «Per nosaltres res ha canviat des del 7 d’abril i continuem explicant la mala gestió de la despesa pública i el menysteniment de les institucions públiques» va defensar el líder socialdemòcrata, qui també va posar en valor que l’augment de representació obtingut de les darreres eleccions els permetrà ser el grup parlamentari més gran de l’oposició.

El debat d'investidura

Avui tindrà lloc la primera sessió de la vuitena legislatura al Consell General on es procedirà al debat d’investidura i els dos candidats a cap de Govern podran exposar, sense límit de temps, els seus projectes de país. Demà està previst que ambdues candidatures es sotmetin a votació i surti escollit en primera volta i amb majoria absoluta el líder de DA, Xavier Espot, com a nou cap de Govern, gràcies al suport de L’A i CC. Si no hi ha cap contratemps, el futur Executiu tripartit comptarà amb set carteres ministerials per a DA (Educació, Sanitat, Cultura i Esports, Sostenibilitat, Agricultura i Medi Ambient, Afers Exteriors, Finances i Ordenament Territorial), quatre per a Liberals (Presidència, Funció Pública, Turisme i Afers Socials i Habitatge) i una per a Ciutadans Compromesos (Justícia i Interior).