La fiscal demana presó condicional per a un constructor que es va apropiar de 15.000 euros

El Tribunal de Corts va jutjar ahir un constructor per haver-se apropiat de 15.000 euros d’una comunitat de propietaris de Sant Julià de Lòria el 2016. El processat, que no es va presentar a la vista oral, va cobrar la quantitat equivalent a 50% del pressupost que va realitzar per rehabilitar la taula de l’edifici. La defensa admet que el deute, però no el delicte major d’estafa qualificada que li imputa la Fiscalia, que reclama dos anys de presó condicional per a l’home. L’acusació particular demana la quantia amb els interessos esdevinguts.



La taulada dels veïns d’un edifici de Sant Julià patia humitats i la comunitat de propietaris va decidir arreglar-la. Va acceptar el pressupost del constructor, que ascendia a 30.000 euros, i van pagar per avançat el 50% el mateix dia que haurien d’haver començat les obres, el 19 d’octubre del 2016. El processat va ajornar els treballs fins al nou de novembre perquè faltava un permís del comú, però aquell dia tampoc es va acudir a l’edifici. «Havíem quedat a les 9.30 hores davant de l’edifici i no va venir», va explicar qui va ser el president de la comunitat durant els fets. Li va trucar per telèfon per saber què passava i l’acusat va comentar-li que no podia executar els treballs tot i afirmar que havia comprat els materials. Va tornar a ajornar les obres fins al 12 de desembre. «Ni es va tornar a presentar ni em va agafar el telèfon», va relatar el propietari de l’immoble.



Al mes de març del 2017 «i després d’insistir molt», va explicar el testimoni, el constructor va acceptar expedir un xec per valor de 15.000 euros. «Em va dir que el cobrés al cap de tres setmanes, que seria quan tindria liquiditat», va relatar l’expresident de la comunitat. Quan va anar a cobrar-lo, però, el banc li va dir que el compte associat estava cancel·lat. La Fiscalia va detallar que havia estat set mesos en operativa zero i, per tant, l’entitat bancaria va procedir a liquidar-lo «molt abans» que el taló es volgués cobrar.



La defensa va sol·licitar l’absolució pel delicte penal, així com que el requeriment del deute es faci per la via civil. Els propietaris de l’edifici van acabar rehabilitant la taulada amb una altra empresa constructora i després de fer «una nova derrama per no deixar el compte tremolant», va indicar el testimoni.