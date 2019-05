Cardelús vol millorar definitivament a le Mans

Xavi Cardelús disputa aquest cap de setmana la cinquena cursa del Campionat del Món de Moto2, el Gran Premi de França, que tindrà el circuit de le Mans com a escenari.

El pilot afronta la segona cita europea de l’any amb l’esperança de trobar-se més bé dels problemes a la mà, ja que, a les últimes curses li han impedit rendir a un nivell més alt i han afectat la seva capacitat de pilotatge. En aquest sentit, Cardelús ja va participar la temporada passada al Gran Premi de França, celebrat al mateix escenari, en el qual va acabar 26è.

Cal recordar que el traçat de le Mans no és dels especialment llargs, ja que fa poc més de quatre quilòmetres i, malgrat que té zones tècniques i força ràpides, la seva recta més llarga no arriba als 750 metres.

«Tinc moltes ganes de fer-ho be al circuit de le Mans perquè la temporada no ha acabat de començar com ens hauria agradat a causa de diferents motius», comentava el pilot i destacava que «la caiguda als Estats Units i la lesió de la mà, m’estan impedint pilotar amb efectivitat i rapidesa tal com vaig poder comprovar a Xerès, però espero que els dies que han passat des d’aleshores hagin servit perquè la millora de la meva condició física em permeti ser més competitiu». Per un altre costat, va assegurar que «m’està costant treure-li el màxim profit a la nova KTM de Moto2, però anem trobant el camí per anar cada vegada més bé». «Espero que aquest Gran Premi de França sigui l’inici d’una millora substancial», desitjava el pilot del Principat.