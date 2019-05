El col·lectiu transgènere demana no ser tractat com a «malalts mentals»

El col·lectiu LGBTIQA+ d’Andorra va denunciar ahir que les institucions del país tracten les persones transgènere «com a malalts mentals». La crítica la va fer pública durant la presentació del primer Dia de l’Orgull al Principat, que aspira a celebrar el pròxim 29 de juny. El SAAS i la CASS no realitzen ni financen, respectivament, els tractaments hormonals ni les operacions de reassignació de sexe, i les persones transgènere han d’acudir a Espanya per dur a terme el procés. En aquest sentit, lamenten que el Govern tingui un acord amb la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona i no amb el Servei de Trànsit de l’Institut Català de la Salut. La diferència rau en què el primer servei aplica un protocol clínic «obsolet» per reconèixer una «disfunció mental» abans de concedir el tractament i derivar els interessats al segon servei, quan l’ONU va excloure la transsexualitat de la llista de malalties mentals, van exposar els impulsors de la iniciativa.



Un dels organitzadors, David Sicília, que recentment ha començat el tractament hormonal per canviar de sexe, va explicar les «traves» que «han de suportar les persones trans». «L’acord que té Andorra amb Catalunya comença amb una visita a un psicòleg i després amb un psiquiatra. A més, ens ha de visitar un neuròleg, que decideix si ens deriva al Servei de Trànsit, al qual no poden accedir directament els andorrans. Els residents que tenen la targeta sanitària catalana, sí», va detallar. En el seu cas, al ser andorrà, s’està costejant el procés per evitar ser diagnosticat amb disfòria de sexe «tal com demana Andorra». Aquest procés també el va corroborar la Rocio Soler, mare d’una nena transgènere de cinc anys.

Un Dia de l’Orgull «festiu»

Sota el lema Love is Love, el Pride serà «una festa de la diversitat», va indicar Vanessa M. Cortés, presidenta d’Stop Violències, l’associació que organitza l’acte perquè que és l’única constituïda legalment al país que defensa el col·lectiu. «Ningú ens ha de dir a qui hem d’estimar», van manifestar els organitzadors. De fet, ambicionen que el Pride animi al col·lectiu a organitzar-se de nou en una associació.



La celebració, que està en una fase embrionària i necessita col·laboració ciutadana perquè sigui una realitat, comptarà amb música i diferents activitats, així com amb una taula rodona «pedagògica». La festa inclourà una desfilada amb una carrossa entre la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella i la plaça del Roc Blanc d’Escaldes. Respecte als permisos que demanaran dilluns als comuns, Cortés confia que els ambdós donin el vistiplau.



Els impulsors van fer una crida a la participació i a què s’hi sumin el màxim d’entitats possibles. Un d’ells és la política socialdemòcrata Cristina Valen, que va anunciar el suport del PS, Els joves de Friday For Future i el col·lectiu hippy d’Andorra ja han confirmat l’assistència.