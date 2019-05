Tarrado rebutja Exteriors i Riva té sobre la taula Cultura i Esports

El Govern tripartit segueix treballant en el repartiment de ministeris. Després de coneixer-se a principis de setmana que DA tindria set carteres, L’A quatre i CC, una, ara la cursa se centra en els noms de les persones que lideraran cada ministeri. De moment hi ha assegurats Eric Jover, que serà ministre de Finances i portaveu, Jordi Torres i Sílvia Calvó que repetiran com a ministres d’Ordenament Territorial i Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat respectivament, a més de Joan Martínez Benazet que liderarà Salut. Falta encara una de les carteres més importants: la d’Exteriors. Fonts consultades han explicat que se li va oferir a Enric Tarrado, número u de la llista territorial de DA a Andorra la Vella a les passades eleccions, però que hauria rebutjat l’oferiment. Cal dir, però, que la qüestió més rellevant que en principi es pressuposava per aquesta cartera, l’acord d’associació amb la UE, es treballarà a través de la secretaria d’Estat d’Afers Europeus i dependrà directament del cap de Govern. En paraules d’Espot: «Jo seré qui donaré les directrius però encara no s’ha definit qui serà el cap de la delegació negociadora».

Pel que fa a Cultura i Esports, l’Executiu liderat per Xavier Espot vol que sigui Sílvia Riva l’encarregada de pilotar-lo i, de fet, està a l’espera d’una resposta, tot i que tot apunta que també declinarà l’oferta. Per Educació, s’havia temptejat a l’actual directora de l’Escola andorrana, Ester Vilarrubla, qui també hauria rebutjat l’oferiment per qüestions personals. Espot està, doncs, a la cerca de les persones que podrien integrar el seu equip i malgrat que ja ha fet ofertes a altres persones, vol esperar a tenir el sí definitiu per fer-les públiques.

D’altra banda, Justícia i Interior, que correspon a CC, estarà liderat per Josep Maria Rossell, mentre que Presidència i Economia (L’A) i Afers Socials i Joventut (L’A), estaran capitanejats per Jordi Gallardo i Judith Pallarés. Falten encara per confirmar el ministre de Turisme (L’A) i de la Funció Pública (L’A).

Paritat al Govern

Preguntats en roda de premsa sobre si el Govern seria paritari, el nou cap de Govern va indicar que «és una fita que ens agradaria assolir, com ja ho hem fet amb la Sindicatura i en la configuració del nostre propi grup parlamentari. També és cert en la configuració d’un Govern de coalició poder assolir una paritat esdevé més difícil perquè el nombre de carteres atribuïdes a cadascuna de les formacions es redueix. Però en tot cas ens esforçarem».